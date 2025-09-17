В России ускорили процедуру опознания погибших в зоне СВО

Следственный комитет РФ усовершенствовал софт и базы данных, чтобы ускорить опознание павших в зоне СВО. Процесс теперь занимает значительно меньше времени.

Российские следователи нашли способ значительно ускорить процедуру опознания военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, теперь идентификация тел будет проходить в разы быстрее.

Ключевым фактором стало обновление программного обеспечения. Криминалистам и экспертам открыли оперативный доступ к федеральным базам геномной и дактилоскопической информации. Это позволило наладить эффективную работу по обработке данных и сократить сроки получения результатов.

Решение об оптимизации процесса приняли на совещании в Луганске, которое провёл глава ведомства Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что должен быть установлен каждый, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга.