В России ускорили процедуру опознания погибших в зоне СВО

Следственный комитет РФ усовершенствовал софт и базы данных, чтобы ускорить опознание павших в зоне СВО. Процесс теперь занимает значительно меньше времени.
военный сво
© rutube

Российские следователи нашли способ значительно ускорить процедуру опознания военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, теперь идентификация тел будет проходить в разы быстрее.

Ключевым фактором стало обновление программного обеспечения. Криминалистам и экспертам открыли оперативный доступ к федеральным базам геномной и дактилоскопической информации. Это позволило наладить эффективную работу по обработке данных и сократить сроки получения результатов.

Решение об оптимизации процесса приняли на совещании в Луганске, которое провёл глава ведомства Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что должен быть установлен каждый, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга.

Похожие записи
0
12.09.2025
Спецоперация

Негодного к службе бойца СВО из Башкирии отправили на штурм

военный сво
Солдат из Башкирии, которого врачи признали негодным к службе, чуть не угодил в штурмовую группу. Вмешательство депутата и военных следователей помогло парню вернуться домой.
0
10.09.2025
Политика

Госсобрание Башкирии изменит закон о муниципальной службе для участников СВО

курултай башкирии
В Башкирии участникам СВО готовят места в администрациях. Курултай меняет закон, чтобы бойцы без диплома и стажа смогли стать чиновниками и влить свежую кровь в госаппарат.
0
06.09.2025
Криминал

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Башкирии

дорога в ямах
Жители Красноусольского годами жаловались на дорогу, уничтоженную грузовиками. Местные власти их игнорировали, но история дошла до СК. Теперь будет уголовное дело.
0
06.09.2025
Новости

Бастрыкин взялся за агрессивных собак в Уфе

Александр Бастрыкин
В Уфе стаи псов терроризируют целый квартал. Местные власти отмалчивались, пока одна из жительниц не достучалась до главы СК. Теперь всё серьёзно.
