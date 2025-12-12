В Башкирии запустили производство наземных дронов для бойцов СВО

В Башкирии успешно прошли испытания наземного дрона, собранного в Белорецке. Управляемую платформу создал местный предприниматель Данис Яганшин совместно с командой, выполняя запрос военнослужащих полка «Башкортостан». Тележка предназначена для эвакуации раненых, транспортировки боеприпасов и провианта в труднодоступные точки.

Испытания продемонстрировали впечатляющие характеристики техники. Платформа преодолела 24 километра по пересеченной местности с грузом массой 150 килограммов при температуре плюс два градуса. Максимальная скорость устройства составляет 23-25 километров в час, при этом конструкция оснащена независимой подвеской и герметичным корпусом.

©»Золотой Беркут» / соцсети

Сам разработчик подчеркивает востребованность таких технических решений. Потребность в воздушных беспилотниках на фронте практически закрыта, однако наземные аналоги остаются дефицитом, хотя выполняют критически важные функции в опасных зонах. Создание производства позволит обеспечить бойцов необходимой техникой без отвлечения их от прямых задач.

В настоящий момент в Белорецке организован постоянный выпуск наземных дронов. Глава районной администрации Азат Хакимов сообщил, что закуплены комплектующие еще на три единицы техники. Сборка уже началась. Стоимость одной тележки составляет 220 тысяч рублей. Это существенно ниже затрат на кустарное изготовление на передовой.

Яганшин помогает участникам спецоперации с начала СВО, регулярно доставляя в зону боевых действий гуманитарные грузы от земляков. Ранее он организовал в городе производство воздушных беспилотников при поддержке местных жителей. Белоречане собрали около миллиона рублей на первый проект. Стоимость одного воздушного дрона составила 30-40 тысяч против заводской цены от 250 тысяч.

Идея создания наземных дронов пришла после очередной поездки предпринимателя на передовую в июле текущего года. Там он увидел, как бойцы самостоятельно собирают подобные устройства на личные средства, затрачивая примерно 115 тысяч рублей на каждую единицу. Яганшин взял образец конструкции для организации полноценного производства в тылу, освободив военных от непрофильной работы.

Администрация Белорецкого района призвала земляков поддержать инициативу предпринимателя и его команды «Золотой Беркут». Все произведенные тележки передаются исключительно участникам СВО и не используются в коммерческих целях. Проект стал примером эффективного превращения фронтового опыта в практическую тыловую поддержку.