0
7 минут
Спецоперация

В Башкирии ветераны СВО из числа сирот получат жильё в приоритетном порядке

Региональные власти готовят поправки в закон о соцподдержке детей-сирот. Участники боевых действий смогут решить жилищный вопрос раньше остальных.
ключи от жилья в руках
©коллаж Ньюс-Баш

Парламент Башкирии прорабатывает изменения в республиканское законодательство о социальной поддержке детей-сирот. Об этом, 5 марта, сообщил председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. Согласно готовящемуся законопроекту, участники СВО из этой категории граждан получат право на жильё вне общей очереди.

Документ предусматривает два варианта: предоставление квартиры по договору социального найма или денежную выплату, которую можно направить на покупку жилья либо погашение ипотечного кредита. При этом данная категория граждан будет иметь преимущество перед остальными очередниками.

Толкачев отметил, что республика уже реализует широкий спектр мер поддержки ветеранов — от выплат при подписании контракта до медицинской реабилитации и помощи в социальной адаптации. Жилищный вопрос при этом обозначен как наиболее значимая и востребованная льгота.

Новые права распространятся как на бойцов, непосредственно выполнявших задачи в зоне СВО, так и на тех, кто участвовал в отражении атак на приграничных территориях. Проект закона в ближайшее время будет направлен на рассмотрение профильного комитета Курултая.

Похожие записи
0
04.03.2026
Новости

Депутат Госдумы от Башкирии Утяшева: «Женщина может рожать до 47 лет, а у мужчин лимитов вообще нет»

Римма Утяшева
Врач-акушер-гинеколог и депутат Римма Утяшева на заседании Курултая Башкирии заявила, что женщина может рожать до 47 лет, а оптимальный возраст материнства — 22–27 лет.
0
28.02.2026
Криминал

Полицейский в Башкирии силой женил бойца СВО на своей матери

военнослужащий держит руку своей жены
Полицейский из Туймазинского района незаконно удерживал земляка, чтобы сделать его супругом своей мамы и обогатиться на фронтовых выплатах.
0
26.02.2026
Криминал

В Башкирии арестовали группу лиц за мошенничество с военными выплатами

задержание адвоката
В Учалах адвокат с сообщниками женили бездомного, отправили воевать по контракту и после его гибели присвоили почти 16 млн рублей выплат.
0
26.02.2026
Новости

В Башкирии уволенные работники получат бесплатного юриста для судебных споров с работодателем

судейский молоток в руках судьи
Курултай Башкирии расширяет перечень случаев для бесплатной правовой поддержки: после принятия поправок государственные юристы смогут помочь жителям республики в трудовых конфликтах с работодателями.
0
24.02.2026
Спецоперация

Участник СВО из Башкирии планирует открыть фитнес-клуб в родном селе

Гали Рахматуллин
Боец из Кугарчинского района Гали Рахматуллин получил медаль за спасение командира, а после ранения намерен тренировать земляков в селе Мраково.
0
20.02.2026
Спецоперация

Башкирия выделит 66,5 млн рублей на санаторную реабилитацию участников СВО в 2026 году

военный сво
Власти Башкортостана предусмотрели в бюджете 2026 года 66,5 млн рублей на санаторно-курортное оздоровление участников спецоперации и их семей.
0
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

купюры номиналом 5000 рублей
Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.