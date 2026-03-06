В Башкирии ветераны СВО из числа сирот получат жильё в приоритетном порядке

Региональные власти готовят поправки в закон о соцподдержке детей-сирот. Участники боевых действий смогут решить жилищный вопрос раньше остальных.

Парламент Башкирии прорабатывает изменения в республиканское законодательство о социальной поддержке детей-сирот. Об этом, 5 марта, сообщил председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. Согласно готовящемуся законопроекту, участники СВО из этой категории граждан получат право на жильё вне общей очереди.

Документ предусматривает два варианта: предоставление квартиры по договору социального найма или денежную выплату, которую можно направить на покупку жилья либо погашение ипотечного кредита. При этом данная категория граждан будет иметь преимущество перед остальными очередниками.

Толкачев отметил, что республика уже реализует широкий спектр мер поддержки ветеранов — от выплат при подписании контракта до медицинской реабилитации и помощи в социальной адаптации. Жилищный вопрос при этом обозначен как наиболее значимая и востребованная льгота.

Новые права распространятся как на бойцов, непосредственно выполнявших задачи в зоне СВО, так и на тех, кто участвовал в отражении атак на приграничных территориях. Проект закона в ближайшее время будет направлен на рассмотрение профильного комитета Курултая.