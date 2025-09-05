В Башкирии списанного ветерана СВО объявили дезертиром

В Башкирии бойца с тяжёлой контузией и потерей памяти признали дезертиром. Военная полиция силой забрала его из дома, чтобы вернуть на СВО.

Эту историю о схватке с бюрократией поведал депутат Курултая Альфит Нигаматьянов. Всё началось с крика о помощи от родных бойца, который дошёл до центра поддержки участников спецоперации в республике. Мужчину, едва не перемолотого жерновами военной машины, удалось отстоять.

Солдат вернулся домой после тяжелейшего ранения и контузии. Последствия — провалы в памяти и дезориентация. Он мог забыть, где находится, поэтому даже добраться до части, чтобы подать рапорт на увольнение, для него было невыполнимой миссией.

Военно-врачебная комиссия всё подтвердила: категория «В», ограниченно годен. По закону — прямой путь к демобилизации, причём документы разрешили оформить дистанционно. Но что-то пошло не так, и вместо статуса ветерана боец получил клеймо самовольно оставившего часть.

Вскоре к нему домой нагрянула военная полиция. Все справки и заключения ВВК для силовиков оказались пустым звуком. Они скрутили мужчину и доставили в военкомат, где уже начали готовить бумаги для отправки обратно на передовую.

Ситуация напоминала абсурдный спектакль, который прервали только после экстренного вмешательства. На ноги пришлось поднять руководителя военного следственного отдела СК и коменданта Уфимского гарнизона. Только их авторитет остановил запущенный механизм.

Сейчас боец официально уволен по состоянию здоровья, хотя из списков части его до сих пор не исключили.

Напомним 2025 год в Башкирии объявлен Годом поддержки участников СВО, в рамках которого им положена реабилитация в санаториях. Подобные случаи, когда людей с ограниченной годностью пытались призвать или вернуть в строй, ранее уже фиксировались правозащитниками в других регионах, например, в Москве.