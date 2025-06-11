В Башкирии расширили льготы для семей участников спецоперации

Соответствующий документ подписал глава региона Радий Хабиров. Нововведения должны облегчить жизнь родным бойцов, пока те на службе.

Главное изменение коснулось образования. Теперь детей участников спецоперации будут зачислять в ясли, детские сады и школы без всяких очередей. Студентам колледжей и вузов станет проще получить комнату — их обязали в приоритетном порядке обеспечивать местами в общежитиях.

Плату за посещение государственных секций и кружков для таких ребят тоже отменили. Эта мера позволит семьям сэкономить и не лишать детей привычных увлечений. Ранее подобные льготы уже вводились, но сейчас их закрепили в новом распоряжении.

Кроме того, в список поддержки добавили психологическую и юридическую помощь, а также содействие в решении бытовых вопросов. Власти обещают не оставлять семьи один на один с трудностями. Дети военных также могут рассчитывать на налоговые послабления и особые условия при получении медпомощи.