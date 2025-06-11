Главная » Спецоперация
13

В Башкирии расширили льготы для семей участников спецоперации

Соответствующий документ подписал глава региона Радий Хабиров. Нововведения должны облегчить жизнь родным бойцов, пока те на службе.
военный сво
© rutube

Главное изменение коснулось образования. Теперь детей участников спецоперации будут зачислять в ясли, детские сады и школы без всяких очередей. Студентам колледжей и вузов станет проще получить комнату — их обязали в приоритетном порядке обеспечивать местами в общежитиях.

Плату за посещение государственных секций и кружков для таких ребят тоже отменили. Эта мера позволит семьям сэкономить и не лишать детей привычных увлечений. Ранее подобные льготы уже вводились, но сейчас их закрепили в новом распоряжении.

Кроме того, в список поддержки добавили психологическую и юридическую помощь, а также содействие в решении бытовых вопросов. Власти обещают не оставлять семьи один на один с трудностями. Дети военных также могут рассчитывать на налоговые послабления и особые условия при получении медпомощи.

льготы в Башкирии СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.