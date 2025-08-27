Главная » Спецоперация
В Башкирии простились с отцом, который ушел на СВО вслед за погибшим сыном

Трагедия в Учалинском районе. 49-летний отец, не пережив гибель сына на СВО, сам ушел на фронт. Спустя всего полгода он тоже пал смертью храбрых.
погибшие на сво отец с сыном
В Учалинском районе похоронили 49-летнего Дамира Камалова. Мужчина отправился на СВО после того, как там погиб его единственный сын, и тоже не вернулся, сообщается в некрологе руководства муниципалитета.

Первым в семье погиб 26-летний Динар Камалов. В августе 2024 года он подписал контракт и служил стрелком в мотострелковом полку. 11 ноября он получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

После гибели сына его отец, Дамир, решил сам отправиться на фронт. В 49 лет он заключил контракт с Минобороны и стал рядовым штурмового подразделения. По словам родных, за время службы он получил два ранения, но после каждого возвращался в строй.

Прощание с Дамиром Камаловым состоялось 29 марта в селе Озерный.

«Беда не приходит одна, — написала в соцсетях землячка. — Не прошло и полгода после гибели Динара, как ушел его отец».

