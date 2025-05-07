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В Башкирии простились с мобилизованным на СВО слесарем

©администрация Белорецкого района

В Белорецком районе Башкирии похоронили рядового Сергея Исаева. Об этом сегодня сообщила местная администрация.

Парню было всего 28. В январе этого года он погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Сергей был местным — родился в селе Тирлянский, там же закончил школу. Потом — Белорецкий металлургический колледж и работа слесарем на комбинате.

боец сво
©vk.com/beloradm

Парень реально показал себя в армии — отслужил «срочную» связистом в Чите, а потом ещё на три года законтрактовался в Таджикистан. Когда вернулся, устроился на завод рессор и пружин.

В октябре 2022-го Исаева мобилизовали. Больше двух лет на передовой — и трагический финал в начале этого года.

Близкие вспоминают его как спокойного и отзывчивого человека, который всегда был готов подставить плечо. Любил возиться с машинами и считал защиту родины своим долгом.

Белорецкий район СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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