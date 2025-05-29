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В Башкирии простились с механизатором, погибшим на СВО

©Учалинский сельсовет/Vk

В Башкортостане простились с контрактником Иделем Габидуллиным — парню было всего 33. Об этом сообщили в Учалинском сельсовете.

Боец умер от несовместимых с жизнью ранений, полученных в ходе боевых действий. Траурный митинг прошел в Учалах 28 мая.

идель габидуллин
©Учалинский сельсовет/Vk

Парень родился в селе Абдулкасимово, школу заканчивал в Мулдакаево. Потом выучился на тракториста — мирная профессия, которая кормит страну.

В армии служил в 2011-2012 годах наводчиком самоходных орудий. А в сентябре прошлого года подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Воевал механиком-водителем в мотострелковом батальоне.

СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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