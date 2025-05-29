В Башкирии простились с механизатором, погибшим на СВО

В Башкортостане простились с контрактником Иделем Габидуллиным — парню было всего 33. Об этом сообщили в Учалинском сельсовете.

Боец умер от несовместимых с жизнью ранений, полученных в ходе боевых действий. Траурный митинг прошел в Учалах 28 мая.

Парень родился в селе Абдулкасимово, школу заканчивал в Мулдакаево. Потом выучился на тракториста — мирная профессия, которая кормит страну.

В армии служил в 2011-2012 годах наводчиком самоходных орудий. А в сентябре прошлого года подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Воевал механиком-водителем в мотострелковом батальоне.