В Башкирии простились с 23-летним бойцом СВО

В башкирском селе Уразово простились с 23-летним Азаматом Ситдиковым. Парень окончил местный лицей и добровольно ушёл на СВО по контракту.

В Учалинском районе простились с 23-летним военнослужащим Азаматом Ситдиковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Похороны прошли в его родном селе Уразово.

Азамат родился в Уразово 1 января 2002 года. Здесь он вырос и окончил лицей имени Талхи Гиниятуллина. Для участия в СВО молодой человек заключил контракт с Министерством обороны.

Азамат Ситдиков погиб при исполнении воинского долга. Администрация Учалинского района подтвердила информацию и выразила соболезнования его семье и близким.