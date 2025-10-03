0
39 минут
Спецоперация

В Башкирии продлили выплату в миллион рублей для контрактников

Радий Хабиров продлил срок действия единовременной выплаты в 1 млн рублей для добровольцев из Башкирии.
военный сво
© rutube

Жители Башкортостана, которые заключат контракт на военную службу, смогут получить единовременную выплату в миллион рублей до конца октября 2025 года. Глава республики Радий Хабиров продлил действие программы поддержки.

Программа выплат менялась в течение года. В январе контрактникам предлагали 1,6 млн рублей, но летом сумму скорректировали до миллиона. Решение о продлении программы принималось уже несколько раз.

Для жителей Уфы действуют особые условия. К республиканской выплате добавляется городская, которая сохранится до декабря. Сейчас при обращении в столичные военкоматы общая сумма для уфимцев составляет 1,3 млн рублей: 600 тысяч от республики и 700 тысяч от города. Для сравнения, в начале года она достигала 1,9 млн рублей.

Выплаты для контрактников заметно выросли за последний год. Во второй половине 2024 года единовременное пособие составляло 505 тысяч рублей.

Похожие записи
0
02.10.2025
Спецоперация

В Башкирии назначили ответственного за помощь участникам СВО и их семьям

руслан хабибов
Вице-премьер и министр спорта Башкирии Руслан Хабибов теперь официально отвечает за всю поддержку бойцов СВО и их семей. Глава республики подписал указ, который закрыл давний пробел в кабмине.
0
02.10.2025
Новости

Срочников из Уфы морили голодом за отказ стать контрактниками

табличка призывная комиссия
Солдат-срочников из Башкирии пытались силой загнать на контрактную службу, ограничив в еде и звонках домой. Давление прекратилось после вмешательства депутата и военных следователей.
-1
30.09.2025
Криминал

Боец СВО из Башкирии доверил другу телефон и лишился крупной суммы денег

пятитысячные рублевые купюры
В Башкирии 35-летний житель Нефтекамска пойдет под суд. Он несколько месяцев переводил деньги со счета бойца СВО, который просто попросил его вернуть забытый в такси телефон.
0
23.09.2025
Новости

Власти Башкирии меняют систему выплат семьям погибших бойцов. Как теперь будут рассчитывать помощь?

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
В Башкирии хотят отменить фиксированную выплату в 2 млн рублей семьям погибших бойцов. Теперь размер компенсации будет определять правительство республики.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.