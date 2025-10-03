В Башкирии продлили выплату в миллион рублей для контрактников

Радий Хабиров продлил срок действия единовременной выплаты в 1 млн рублей для добровольцев из Башкирии.

Жители Башкортостана, которые заключат контракт на военную службу, смогут получить единовременную выплату в миллион рублей до конца октября 2025 года. Глава республики Радий Хабиров продлил действие программы поддержки.

Программа выплат менялась в течение года. В январе контрактникам предлагали 1,6 млн рублей, но летом сумму скорректировали до миллиона. Решение о продлении программы принималось уже несколько раз.

Для жителей Уфы действуют особые условия. К республиканской выплате добавляется городская, которая сохранится до декабря. Сейчас при обращении в столичные военкоматы общая сумма для уфимцев составляет 1,3 млн рублей: 600 тысяч от республики и 700 тысяч от города. Для сравнения, в начале года она достигала 1,9 млн рублей.