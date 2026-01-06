0
Спецоперация

В Башкирии продлили срок единовременных выплат контрактникам до конца января

Власти республики продлили действие указа о единовременных выплатах при заключении контракта с Министерством обороны. Мера поддержки будет действовать до 31 января 2026 года.
рюкзаки военнослужащих
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ о продлении сроков предоставления единовременной выплаты военнослужащим. Документ касается граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции.

Согласно внесенным изменениям, период предоставления региональных выплат установлен до 31 января 2026 года. Предыдущая редакция документа предусматривала выплаты до 31 декабря 2025 года.

В настоящее время в регионе действуют условия, утвержденные в начале декабря 2025 года. Тогда размер выплаты был скорректирован. Сейчас он составляет 500 тысяч рублей.

Ранее, до декабря 2025 года, сумма поддержки от республики была выше. Граждане, заключившие контракт в осенний период, получали от регионального бюджета 1 миллион рублей.

Изменения затронули и муниципальные выплаты в Уфе. По состоянию на конец 2025 года городская администрация установила размер единовременной помощи на уровне 100 тысяч рублей. Суммарная выплата при заключении контракта в Уфе (с учетом федеральной части 400 тысяч рублей) сейчас составляет 1 миллион рублей.

Для сравнения, в соседнем Татарстане с января 2026 года размеры выплат были пересмотрены в сторону увеличения. Власти соседней республики установили общую сумму при заключении контракта в размере 2,9 миллиона рублей, из которых региональная часть составляет 2,5 миллиона.

В течение 2025 года размер выплат в Башкирии неоднократно менялся. В разные периоды общая сумма при заключении контракта варьировалась, достигая в совокупности более 1,5 миллиона рублей с учетом всех источников финансирования.

