В Башкирии похоронили разведчика, погибшего на СВО

Мужчина подписал контракт в 2023 году

В селе Железнодорожный Белорецкого района прошли похороны сержанта Дмитрия Фролова, участвовавшего в спецоперации. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщила администрация муниципалитета.

Фролову было 42 года, родился он в Белорецке. После девятилетки в селе Железнодорожный парень отучился в Магнитогорском строительном колледже. Срочную службу прошел в ВДВ в Омске.

До спецоперации Дмитрий трудился мастером в «Уралстройстали». В 2023-м подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт.

Служил в военной разведке, где заслужил репутацию высококлассного специалиста и образцового бойца, ставшего примером для сослуживцев. Погиб, демонстрируя исключительную храбрость.

В юности Дмитрий активно увлекался спортом — хоккеем, лыжными гонками и футболом.