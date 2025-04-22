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В Башкирии похоронили разведчика, погибшего на СВО

Мужчина подписал контракт в 2023 году
боец сво дмитрий фролов
©Администрация Белорецкого района

В селе Железнодорожный Белорецкого района прошли похороны сержанта Дмитрия Фролова, участвовавшего в спецоперации. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщила администрация муниципалитета.

Фролову было 42 года, родился он в Белорецке. После девятилетки в селе Железнодорожный парень отучился в Магнитогорском строительном колледже. Срочную службу прошел в ВДВ в Омске.

До спецоперации Дмитрий трудился мастером в «Уралстройстали». В 2023-м подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт.

Служил в военной разведке, где заслужил репутацию высококлассного специалиста и образцового бойца, ставшего примером для сослуживцев. Погиб, демонстрируя исключительную храбрость.

В юности Дмитрий активно увлекался спортом — хоккеем, лыжными гонками и футболом.

Белорецкий район СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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