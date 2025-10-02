0
6 часов
Спецоперация

В Башкирии назначили ответственного за помощь участникам СВО и их семьям

Вице-премьер и министр спорта Башкирии Руслан Хабибов теперь официально отвечает за всю поддержку бойцов СВО и их семей. Глава республики подписал указ, который закрыл давний пробел в кабмине.
руслан хабибов
©пресс-служба главы Башкирии

С 2 октября у участников спецоперации и их родственников в Башкирии появился официальный куратор в правительстве — вице-премьер и министр спорта Руслан Хабибов. Теперь именно он отвечает за решение их социальных вопросов. Раньше такой должности не было, и людям было сложнее понять, к кому обращаться за помощью, пишет РБК-Уфа.

Главная задача Хабибова — выстроить систему социальной поддержки для бойцов и их близких, а также подготовить для этого необходимые документы. Фактически он уже выполнял эту работу: в сентябре на встрече с ветеранами СВО Хабибов докладывал, что из зоны боевых действий домой вернулись около 2400 жителей республики. Новое распоряжение главы Башкирии закрепило эти обязанности официально.

Руслан Хабибов продолжит курировать и свои прежние направления: семейную политику, трудоустройство, рост доходов населения и развитие спорта. Он стал вице-премьером в январе 2025 года, а министерство спорта возглавляет с 2021 года.

По мнению политологов, это назначение показывает высокое доверие к Хабибову со стороны главы региона. Для самого чиновника работа с участниками СВО — это не только большая ответственность, но и возможность стать более заметной публичной фигурой, решая важные для людей задачи.

