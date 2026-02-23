0
41 минута
Спецоперация

Уроженец Башкирии получил звание Героя России в Кремле

Президент Путин вручил капитану Василю Ямалетдинову из Салаватского района медаль «Золотая Звезда» в День защитника Отечества.
Василь Ямалетдинов
©kremlin.ru

Уроженец Салаватского района Башкирии капитан Василь Ямалетдинов получил высшую государственную награду. Глава государства лично вручил офицеру медаль «Золотая Звезда» на торжественной церемонии в Кремле 23 февраля. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

Ямалетдинов командует ротой мотострелкового батальона в составе 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Он является кадровым военным.

Хабиров уточнил, что в декабре 2025 года подразделение капитана в числе первых вошло в Гуляйполе Запорожской области. Этот бой стал одним из оснований для присвоения почётного звания.

В рамках кремлёвской церемонии Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти военнослужащим. Ещё двое военнослужащих получили ордена Мужества. Президент поблагодарил всех награждённых за отвагу и верность присяге.

Глава государства подчеркнул, что среди награждённых — командиры, которые с первых дней спецоперации находятся на передовой вместе со своими бойцами. Их грамотные решения и личная храбрость обеспечили успех наступательных операций на ключевых направлениях.

Напомним, российские войска взяли под контроль Гуляйполе 27 декабря 2025 года. По данным ТАСС, в операции участвовали подразделения 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии. Бойцы группировки «Восток» за шесть суток продвинулись к городу и провели штурм.

Ямалетдинов — не первый уроженец Башкирии, получивший звание Героя России в ходе спецоперации. Ранее эту награду получили уроженец Октябрьского старший лейтенант Степан Белов, майор Борис Дудко из Бирска, уфимец Максим Серафимов и другие военнослужащие. В 2025 году в Башкортостане запустили региональную программу «Герои Башкортостана», заявки на участие в которой подали более 1630 бойцов спецоперации.

Похожие записи
0
20.02.2026
Спецоперация

Башкирия выделит 66,5 млн рублей на санаторную реабилитацию участников СВО в 2026 году

военный сво
Власти Башкортостана предусмотрели в бюджете 2026 года 66,5 млн рублей на санаторно-курортное оздоровление участников спецоперации и их семей.
0
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

купюры номиналом 5000 рублей
Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
0
12.02.2026
Новости

Путин наградил двух известных уфимцев: один нефтяник, другой — экс-ректор УГНТУ

владимир путин
Владимир Путин подписал указ о награждении жителей республики. Государственные награды получили представитель нефтесервисной отрасли и ученый.
0
31.01.2026
Спецоперация

Гражданские специалисты из Башкирии в зоне СВО получат до 5 млн рублей за ранения

военный запускает бпла
Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект документа, регламентирующего порядок выплат гражданским операторам БПЛА и специалистам связи, получившим ранения в ходе выполнения задач в зоне
0
30.01.2026
Политика

В Башкирии резко увеличат поставки дронов на СВО: поручение Хабирова к 1 апреля

запуск бпла
С 1 апреля республика нарастит отправку БПЛА военным на 50%. За два года регион передал на фронт более 10 тысяч аппаратов, сообщил Глава республики.
0
26.01.2026
Спецоперация

В Уфе утвердили новый размер единовременной выплаты контрактникам СВО

военный сво
Городская администрация утвердила новый размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны. Рассказываем о текущих суммах поддержки.
0
14.01.2026
Политика

Ветеранам-военкорам Башкирии разрешат проходить к чиновникам без очереди

радий хабиров с военкором
Ветеранам военной журналистики в Башкирии хотят дать право на прием в госструктурах без очереди — проект рассмотрят в январе
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.