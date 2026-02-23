Уроженец Башкирии получил звание Героя России в Кремле

Президент Путин вручил капитану Василю Ямалетдинову из Салаватского района медаль «Золотая Звезда» в День защитника Отечества.

Уроженец Салаватского района Башкирии капитан Василь Ямалетдинов получил высшую государственную награду. Глава государства лично вручил офицеру медаль «Золотая Звезда» на торжественной церемонии в Кремле 23 февраля. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

Ямалетдинов командует ротой мотострелкового батальона в составе 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Он является кадровым военным.

Хабиров уточнил, что в декабре 2025 года подразделение капитана в числе первых вошло в Гуляйполе Запорожской области. Этот бой стал одним из оснований для присвоения почётного звания.

В рамках кремлёвской церемонии Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти военнослужащим. Ещё двое военнослужащих получили ордена Мужества. Президент поблагодарил всех награждённых за отвагу и верность присяге.

Глава государства подчеркнул, что среди награждённых — командиры, которые с первых дней спецоперации находятся на передовой вместе со своими бойцами. Их грамотные решения и личная храбрость обеспечили успех наступательных операций на ключевых направлениях.

Напомним, российские войска взяли под контроль Гуляйполе 27 декабря 2025 года. По данным ТАСС, в операции участвовали подразделения 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии. Бойцы группировки «Восток» за шесть суток продвинулись к городу и провели штурм.

Ямалетдинов — не первый уроженец Башкирии, получивший звание Героя России в ходе спецоперации. Ранее эту награду получили уроженец Октябрьского старший лейтенант Степан Белов, майор Борис Дудко из Бирска, уфимец Максим Серафимов и другие военнослужащие. В 2025 году в Башкортостане запустили региональную программу «Герои Башкортостана», заявки на участие в которой подали более 1630 бойцов спецоперации.