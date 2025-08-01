Уфа закупит значки «Мой папа герой» для детей участников СВО за ₽1,1 млн

Администрация Уфы разместила новый заказ на закупку значков «Мой папа герой» и «Моя мама герой» на 1,1 млн рублей. Это уже второй крупный контракт на подобную атрибутику для детей участников СВО, финансируемый из городского бюджета.

Власти Уфы продолжают программу поощрения детей участников спецоперации, закупая для них специальные значки. Подведомственный мэрии «Научно-информационно-методический центр» объявил новый тендер на 1,1 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен будет изготовить 3 тысячи значков «Мой папа герой» и 50 значков «Моя мама герой». Изделия из металлического сплава с эмалью должны поставляться в футлярах и с сертификатами. Сроки сжатые: на разработку эскиза даётся один день, на изготовление всей партии —семь.

Это уже не первая подобная закупка. В марте тот же центр уже проводил тендер на 8 тысяч аналогичных значков. Тогда контракт на 2,6 млн рублей достался некой компании «Самрау-медиа».

Саму акцию по вручению значков инициировал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Первые 20 детей получили их из его рук ещё 22 апреля. Позже сообщалось, что награды вручат 899 школьникам.