Уфа закупит значки «Мой папа герой» для детей участников СВО за ₽1,1 млн

Администрация Уфы разместила новый заказ на закупку значков «Мой папа герой» и «Моя мама герой» на 1,1 млн рублей. Это уже второй крупный контракт на подобную атрибутику для детей участников СВО, финансируемый из городского бюджета. © rutube
Власти Уфы продолжают программу поощрения детей участников спецоперации, закупая для них специальные значки. Подведомственный мэрии «Научно-информационно-методический центр» объявил новый тендер на 1,1 млн рублей.
Согласно документации, подрядчик должен будет изготовить 3 тысячи значков «Мой папа герой» и 50 значков «Моя мама герой». Изделия из металлического сплава с эмалью должны поставляться в футлярах и с сертификатами. Сроки сжатые: на разработку эскиза даётся один день, на изготовление всей партии —семь.
Это уже не первая подобная закупка. В марте тот же центр уже проводил тендер на 8 тысяч аналогичных значков. Тогда контракт на 2,6 млн рублей достался некой компании «Самрау-медиа».
Саму акцию по вручению значков инициировал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Первые 20 детей получили их из его рук ещё 22 апреля. Позже сообщалось, что награды вручат 899 школьникам.
- Какова главная цель этого проекта, помимо вручения значков?
Проект «Мой папа герой» / «Моя мама герой» является личной инициативой мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Его заявленная цель — не просто вручить сувенир, а морально поддержать детей, чьи родители находятся в зоне СВО. По замыслу организаторов, это должно помочь детям гордиться своими родителями и чувствовать, что их подвиг и жертву помнят и ценят в родном городе. Инициатива является частью более широкой программы по патриотическому воспитанию.
- Являются ли эти значки единственной мерой поддержки для детей участников СВО в Уфе?
Нет, значки — это символическая часть большого пакета мер поддержки, введённых в Уфе и в целом по Республике Башкортостан. Для детей участников СВО также предусмотрены: бесплатное горячее питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередное зачисление в детские сады, а также бесплатное посещение государственных кружков и секций.
- Почему такая большая разница в количестве закупаемых значков: 3000 для пап и всего 50 для мам?
Это соотношение, вероятно, напрямую отражает статистику участия в Специальной военной операции, согласно которой подавляющее большинство военнослужащих — мужчины. Количество значков «Моя мама герой» соответствует официальному числу женщин-военнослужащих и медработниц из региона, принимающих участие в СВО, чьи дети проживают в Уфе.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.