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Уфа закупит значки «Мой папа герой» для детей участников СВО за ₽1,1 млн

Администрация Уфы разместила новый заказ на закупку значков «Мой папа герой» и «Моя мама герой» на 1,1 млн рублей. Это уже второй крупный контракт на подобную атрибутику для детей участников СВО, финансируемый из городского бюджета.
военный сво
© rutube

Власти Уфы продолжают программу поощрения детей участников спецоперации, закупая для них специальные значки. Подведомственный мэрии «Научно-информационно-методический центр» объявил новый тендер на 1,1 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен будет изготовить 3 тысячи значков «Мой папа герой» и 50 значков «Моя мама герой». Изделия из металлического сплава с эмалью должны поставляться в футлярах и с сертификатами. Сроки сжатые: на разработку эскиза даётся один день, на изготовление всей партии —семь.

Это уже не первая подобная закупка. В марте тот же центр уже проводил тендер на 8 тысяч аналогичных значков. Тогда контракт на 2,6 млн рублей достался некой компании «Самрау-медиа».

Саму акцию по вручению значков инициировал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Первые 20 детей получили их из его рук ещё 22 апреля. Позже сообщалось, что награды вручат 899 школьникам.

Часто задаваемые вопросы
- Какова главная цель этого проекта, помимо вручения значков?
Проект «Мой папа герой» / «Моя мама герой» является личной инициативой мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Его заявленная цель — не просто вручить сувенир, а морально поддержать детей, чьи родители находятся в зоне СВО. По замыслу организаторов, это должно помочь детям гордиться своими родителями и чувствовать, что их подвиг и жертву помнят и ценят в родном городе. Инициатива является частью более широкой программы по патриотическому воспитанию.
- Являются ли эти значки единственной мерой поддержки для детей участников СВО в Уфе?
Нет, значки — это символическая часть большого пакета мер поддержки, введённых в Уфе и в целом по Республике Башкортостан. Для детей участников СВО также предусмотрены: бесплатное горячее питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередное зачисление в детские сады, а также бесплатное посещение государственных кружков и секций.
- Почему такая большая разница в количестве закупаемых значков: 3000 для пап и всего 50 для мам?
Это соотношение, вероятно, напрямую отражает статистику участия в Специальной военной операции, согласно которой подавляющее большинство военнослужащих — мужчины. Количество значков «Моя мама герой» соответствует официальному числу женщин-военнослужащих и медработниц из региона, принимающих участие в СВО, чьи дети проживают в Уфе.
госзакупки СВО Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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