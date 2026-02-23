Участник СВО из Башкирии планирует открыть фитнес-клуб в родном селе

Боец из Кугарчинского района Гали Рахматуллин получил медаль за спасение командира, а после ранения намерен тренировать земляков в селе Мраково.

Боец из Кугарчинского района Гали Рахматуллин получил медаль за спасение командира, а после ранения намерен тренировать земляков в селе Мраково. Об этом в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Подвиг под Курском: как связист Гали Рахматуллин спас командира

Рахматуллин подписал контракт с Минобороны и ушёл на СВО в 2023 году. На передовой он служил связистом и управлял беспилотниками. Боец прошёл подготовку на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова. Участвовал в боевых действиях в районе Соледара, Бахмута, а также в Курской области. В ходе боестолкновения в октябре 2024 года под Курском он эвакуировал раненого командира, за что Минобороны наградило его медалью «За спасение погибавших».

Жизнь после ранения: открытие фитнес-клуба в селе Мраково

После возвращения ветеран продолжает тренироваться и проводит «Уроки мужества» для школьников. Его ближайшая цель — открыть фитнес-клуб в селе Мраково. Адаптироваться к мирной жизни и реализовать бизнес-идею ему помогает региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Свой бизнес и жилье: как в Башкирии поддерживают ветеранов

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров ранее заявил о необходимости обеспечить вернувшихся участников СВО полным спектром социальных услуг. По его данным, почти 2 000 ветеранов уже нашли работу через центры занятости, а 174 человека открыли собственное дело.

По данным ГТРК «Башкортостан», филиал фонда «Защитники Отечества» получил свыше 250 заявок на адаптацию жилья для ветеранов с инвалидностью. Специалисты фонда переоборудовали более 50 квартир и домов, работы продолжаются ещё в 40 помещениях. Всего в Башкортостане действуют 55 мер поддержки участников спецоперации и их семей, 12 из которых власти республики ввели в 2025 году.