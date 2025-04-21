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Сенатор от Башкирии предложила распространить образовательные льготы на пасынков участников СВО

Сейчас такие привилегии доступны только родным детям бойцов
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©News-bash

В Госдуму внесли законопроект о льготном поступлении в вузы для неродных детей участников спецоперации. Об этом сообщила сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, которая вместе с группой коллег выступила автором инициативы.

Сейчас закон позволяет участникам СВО и их родным детям поступать в образовательные учреждения без экзаменов и учиться бесплатно. Однако существует пробел: если мать воспитывает ребенка с отчимом, который участвует в спецоперации, такой ребенок не получает льгот.

Сенаторы предлагают внести изменения в федеральный закон «Об образовании», распространив привилегии на пасынков и падчериц бойцов СВО. По мнению авторов, это устранит неравенство в семьях участников спецоперации и позволит всем детям, включая неродных, пользоваться одинаковыми преимуществами при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в регионе вводят денежное поощрение за вербовку контрактников. Жители Калтасинского района получат 100 тысяч рублей за каждого привлеченного бойца для СВО.

льготы в Башкирии СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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