Сенатор от Башкирии предложила распространить образовательные льготы на пасынков участников СВО

Сейчас такие привилегии доступны только родным детям бойцов

В Госдуму внесли законопроект о льготном поступлении в вузы для неродных детей участников спецоперации. Об этом сообщила сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, которая вместе с группой коллег выступила автором инициативы.

Сейчас закон позволяет участникам СВО и их родным детям поступать в образовательные учреждения без экзаменов и учиться бесплатно. Однако существует пробел: если мать воспитывает ребенка с отчимом, который участвует в спецоперации, такой ребенок не получает льгот.

Сенаторы предлагают внести изменения в федеральный закон «Об образовании», распространив привилегии на пасынков и падчериц бойцов СВО. По мнению авторов, это устранит неравенство в семьях участников спецоперации и позволит всем детям, включая неродных, пользоваться одинаковыми преимуществами при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в регионе вводят денежное поощрение за вербовку контрактников. Жители Калтасинского района получат 100 тысяч рублей за каждого привлеченного бойца для СВО.