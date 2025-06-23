Сельсовет в Башкирии назначил выплату 100 тысяч рублей за военного контрактника

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Министерство юстиции опубликовало решение о новой мере поддержки военной службы в Башкирии. Новокаинлыковский сельсовет Краснокамского района утвердил программу денежного поощрения за привлечение добровольцев.
100 тысяч рублей получат граждане, которые убедят земляков подписать контракт с Минобороны. Главное условие — военнослужащий должен оформиться именно через Краснокамский военкомат. Решение подписала временно исполняющая обязанности председателя Эльвира Хабибуллина.
Власти установили ограничения для потенциальных получателей премий. Чиновники всех уровней, муниципальные служащие, действующие военные и сотрудники силовых ведомств на выплаты рассчитывать не могут. Исключили из программы и работников военкоматов.
Бюджет сельсовета на текущий год составляет 7,5 миллиона рублей по доходам и расходам. Инициатива Новокаинлыковского поселения стала второй подобной в республике — весной аналогичную программу запустил Калтасинский район.
Почему именно 100 тысяч, а не больше или меньше?
Сумма в 100 тысяч стала стандартом для большинства регионов России. Ярославская область первой подняла планку с 30 до 100 тысяч рублей в июле 2024 года. За ней последовали Татарстан, Самарская, Тверская и Смоленская области. Меньше платят только в отдельных регионах — например, в Саратовской области всего 10 тысяч, а в Омске 20 тысяч.
Кто еще в России платит за рекрутинг?
По данным на конец 2024 года, официальные выплаты рекрутерам ввели 13 регионов России. Среди них Ярославская область (100 тысяч), Татарстан (100 тысяч с вычетом НДФЛ), Самарская область (100 тысяч), Тверская и Смоленская области (по 100 тысяч), Омск (20 тысяч), Саратовская область (10 тысяч). В самой Башкирии программа "Рекрут" от ДОСААФ выплачивала по 50 тысяч рублей.
Сколько получает сам контрактник при подписании?
В Башкирии с июня 2025 года контрактник получает 1,4 миллиона рублей (снижено с 1,6 миллиона). В Уфе сумма составляет 1,7 миллиона с учетом муниципальной доплаты. Федеральная выплата составляет 400 тысяч рублей. В других регионах суммы достигают 2-2,3 миллиона рублей — рекордсмены Ямало-Ненецкий округ и Курганская область.
Что нужно сделать, чтобы получить эти 100 тысяч?
Необходимо привести человека в военкомат Краснокамского района, где он должен подписать контракт с Минобороны. В заявлении при заключении контракта нужно указать имя того, кто привел добровольца. Выплата поступает только после зачисления контрактника в воинскую часть.
Может ли военком сам получить премию за рекрутинг?
Нет, решение Новокаинлыковского сельсовета прямо исключает из программы сотрудников военкоматов, а также чиновников, муниципальных служащих, действующих военных и работников правоохранительных органов. В других регионах ситуация отличается — например, в Омске сотрудники силовых структур могут получать до 50 тысяч рублей.
Почему именно сельсоветы занялись рекрутингом?
Малые муниципальные образования получили возможность самостоятельно поддерживать государственную политику по комплектованию армии. Новокаинлыковский сельсовет стал вторым в Башкирии после Калтасинского района. При скромном бюджете в 7,5 миллиона рублей такие выплаты показывают приоритет военной тематики для местных властей.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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