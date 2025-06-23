Сельсовет в Башкирии назначил выплату 100 тысяч рублей за военного контрактника

Министерство юстиции опубликовало решение о новой мере поддержки военной службы в Башкирии. Новокаинлыковский сельсовет Краснокамского района утвердил программу денежного поощрения за привлечение добровольцев.

100 тысяч рублей получат граждане, которые убедят земляков подписать контракт с Минобороны. Главное условие — военнослужащий должен оформиться именно через Краснокамский военкомат. Решение подписала временно исполняющая обязанности председателя Эльвира Хабибуллина.

Власти установили ограничения для потенциальных получателей премий. Чиновники всех уровней, муниципальные служащие, действующие военные и сотрудники силовых ведомств на выплаты рассчитывать не могут. Исключили из программы и работников военкоматов.

Бюджет сельсовета на текущий год составляет 7,5 миллиона рублей по доходам и расходам. Инициатива Новокаинлыковского поселения стала второй подобной в республике — весной аналогичную программу запустил Калтасинский район.

Между тем, сами контрактники в Башкирии с июня получают меньше денег за подписание военного контракта. Глава региона Радий Хабиров снизил региональные выплаты с 1,6 миллиона до одного миллиона рублей. Вместе с федеральной поддержкой военнослужащие теперь получают 1,4 миллиона при заключении контракта.