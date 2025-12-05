С 1 декабря в Башкирии сокращают выплаты за контракт с Минобороны

Власти Башкирии сократили единовременную выплату за контракт с Минобороны с 1 млн до 500 тыс рублей для тех, кто подписывает его с декабря.

О снижении суммы единовременной выплаты сообщил «Коммерсант» со ссылкой на новый указ главы Башкирии Радия Хабирова. По документу региональная поддержка для тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ через военкоматы республики с 1 декабря, сокращается с 1 млн до 500 тыс рублей.

Изменения касаются только новых контрактников: тем, кто успел подписать документ до конца осени, обещают сохранить прежний размер региональной выплаты. В том же указе прописано, что обновленный порядок поддержки действует не до конца года, а лишь до 25 декабря, после чего условия могут быть пересмотрены.

Для жителей Уфы снижается и комбинированная регионально-муниципальная поддержка. Максимальная сумма, на которую теперь может рассчитывать уфимский контрактник из регионального и городского бюджетов, составляет около 600 тысяч рублей (500 тысяч республика и 100 тысяч город).

При этом сама система доплат в Башкирии уже несколько раз кардинально менялась за два года. Первые региональные выплаты за контракт ввели еще в конце 2023 года на уровне около 100 тысяч рублей, затем сумма поэтапно росла до 205 тысяч, 505 тысяч и 1,6 млн рублей, а летом 2025 года её сократили до 1 млн.

Ранее власти республики несколько раз продлевали действие повышенных выплат, в том числе до конца августа и до конца ноября 2025 года, удерживая планку в 1 млн рублей для тех, кто подписывает контракт в районах, кроме Уфы. В столице региона размер помощи формировался из региональной и городской части и, по данным «Ньюс-Баш», мог достигать примерно 1,3 млн рублей без учета федеральных денег.

Отдельно контрактники получают федеральную единовременную выплату, которая, как сообщали региональные СМИ, с декабря прошлого года составляет 400 тысяч рублей. С учетом этой суммы общая поддержка для жителя Башкирии после предыдущих сокращений достигала около 1,4 млн рублей, а для уфимцев с учетом муниципальной надбавки — до 1,7 млн рублей.

Радий Хабиров на одной из «прямых линий» осенью заявлял, что в 2025 году республика направит на поддержку участников спецоперации и их семей порядка 32 млрд рублей, а в 2026-м запланировано около 24,5 млрд. Сейчас на фоне дефицита бюджета регион, по данным федеральных и региональных изданий, постепенно сокращает самые затратные меры, в том числе крупные разовые выплаты за контракт.

Схожие решения в последние месяцы принимают и в других регионах страны. Так, по сведениям европейского издания, в Самарской области размер регионального бонуса за контракт к осени 2025 года упал с нескольких миллионов до сотен тысяч рублей, что вписывается в общую тенденцию пересмотра расходов на такие меры.