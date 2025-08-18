Российские военные атаковали позиции ВСУ на американском БТР с флагами РФ и США

Инцидент под Токмачкой произошел во время переговоров Путина и Трампа на Аляске

Российские военные из 70-го мотострелкового полка атаковали украинские позиции под Малой Токмачкой на трофейном американском БТР М113. На бронемашине одновременно были установлены флаги России и США. Видеозапись атаки опубликовали сами военнослужащие.

В Киеве назвали инцидент «максимальной наглостью». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что использование американской символики в боевых действиях недопустимо.

Инцидент произошел на фоне первой с начала конфликта встречи президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске, назвав их «конструктивными», но не раскрыв подробностей.

На итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что не заинтересован в эскалации, но подтвердил намерение продолжать поддержку Украины. Путин отметил важность прямого диалога и поиска компромиссов.

Атака под двумя флагами может быть символическим жестом, намекающим на возможное сближение позиций Москвы и Вашингтона. При этом официально США продолжают поддерживать Украину.