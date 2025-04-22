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Родным участников СВО дадут до 35 дней отпуска на уход за раненым бойцом

Президент подписал закон, расширяющий меры поддержки семей военнослужащих
военный сво
© rutube

Президент России подписал закон, расширяющий меры поддержки семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил telegram-канал «Башкирский батальон» во вторник, 22 апреля.

Родственники бойцов СВО теперь смогут взять дополнительный неоплачиваемый отпуск для ухода за ранеными военнослужащими. Согласно новым правилам, супруги, родители и дети участников спецоперации получают право на отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 35 календарных дней, если их близкий родственник нуждается в постороннем уходе на дому.

Для оформления такого отпуска необходимо предоставить медицинское заключение, подтверждающее необходимость домашнего ухода за военнослужащим, и подать соответствующее заявление работодателю.

Законом также предусмотрена возможность получения неоплачиваемого отпуска до 14 дней в год для семей погибших военнослужащих. Это право распространяется на родителей, вдов (вдовцов) и детей бойцов, отдавших жизнь при исполнении воинского долга.

льготы в Башкирии СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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