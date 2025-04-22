Родным участников СВО дадут до 35 дней отпуска на уход за раненым бойцом

Президент подписал закон, расширяющий меры поддержки семей военнослужащих

Президент России подписал закон, расширяющий меры поддержки семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил telegram-канал «Башкирский батальон» во вторник, 22 апреля.

Родственники бойцов СВО теперь смогут взять дополнительный неоплачиваемый отпуск для ухода за ранеными военнослужащими. Согласно новым правилам, супруги, родители и дети участников спецоперации получают право на отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 35 календарных дней, если их близкий родственник нуждается в постороннем уходе на дому.

Для оформления такого отпуска необходимо предоставить медицинское заключение, подтверждающее необходимость домашнего ухода за военнослужащим, и подать соответствующее заявление работодателю.

Законом также предусмотрена возможность получения неоплачиваемого отпуска до 14 дней в год для семей погибших военнослужащих. Это право распространяется на родителей, вдов (вдовцов) и детей бойцов, отдавших жизнь при исполнении воинского долга.