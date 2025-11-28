Радий Хабиров подписал документ о продлении мер поддержки контрактникам СВО

Глава Башкортостана продлил срок действия единовременной региональной выплаты. При заключении контракта с Минобороны до 31 декабря бойцы получат гарантированную сумму.

Официальный документ с изменениями опубликован на портале правовой информации региона. Руководство республики приняло решение сохранить финансовую поддержку для граждан, отправляющихся в зону боевых действий. Согласно новому указу, право на получение единовременной выплаты действует до 31 декабря 2025 года включительно. Ранее срок ограничивался концом ноября.

Граждане, подписавшие соглашение с Министерством обороны, получают фиксированную сумму из республиканского бюджета. Размер этой региональной части составляет один миллион рублей. Условием является заключение контракта в военкоматах на территории Башкортостана в установленный период.

Итоговая сумма, поступающая на счет военнослужащего, формируется из нескольких источников. К миллиону от республики добавляется федеральная выплата в 400 тысяч рублей, а также средства от муниципалитетов. В Уфе, например, городская администрация предоставляет дополнительные средства, увеличивая общий размер поддержки.

В течение 2025 года размер региональной выплаты менялся. В первом полугодии сумма достигала 1,6 млн рублей, однако летом была скорректирована до текущего значения. Правом на получение средств обладают не только граждане РФ, но и иностранные граждане, заключившие контракт через военные комиссариаты республики.

Помимо денежного довольствия, для участников СВО и их семей в регионе действуют меры социальной поддержки. В список входит более 30 льгот, включая освобождение от транспортного налога, бесплатное питание для детей в школах и путевки в лагеря отдыха. Как сообщает news-bash.ru, перечень получателей поддержки периодически расширяется за счет включения новых категорий.