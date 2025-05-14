Разнесли сортир — а теперь будут крошить врагов. Глава Ишимбайского района Башкирии сегодня сообщил неожиданную новость.

Два парня, устроившие погром в общественном туалете парка Матросова в Ишимбае, решили искупить вину самым радикальным способом — записались добровольцами на СВО.

А натворили они знатно: разломали раковину, разбили стульчак и для полноты картины раскидали мусор по всему туалету. Видимо, хотели оставить свой след в истории города.

Полицейские быстро вычислили героев и пригласили на «душевный разговор». После беседы что-то в парнях щелкнуло — и вместо штрафа и общественных работ они решили отправиться в зону СВО.

Глава района Азат Ишемгулов надеется, что в горячей точке туалетные громилы найдут применение своей неуёмной энергии и переосмыслят жизненные ценности.