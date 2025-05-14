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Погромщики туалетов из Башкирии отправятся на СВО

© rutube

Разнесли сортир — а теперь будут крошить врагов. Глава Ишимбайского района Башкирии сегодня сообщил неожиданную новость.

Два парня, устроившие погром в общественном туалете парка Матросова в Ишимбае, решили искупить вину самым радикальным способом — записались добровольцами на СВО.

А натворили они знатно: разломали раковину, разбили стульчак и для полноты картины раскидали мусор по всему туалету. Видимо, хотели оставить свой след в истории города.

вандализм в туалете
©Азат Ишемгулов

Полицейские быстро вычислили героев и пригласили на «душевный разговор». После беседы что-то в парнях щелкнуло — и вместо штрафа и общественных работ они решили отправиться в зону СВО.

Глава района Азат Ишемгулов надеется, что в горячей точке туалетные громилы найдут применение своей неуёмной энергии и переосмыслят жизненные ценности.

вандализм в Башкирии Ишимбай происшествие в Ишимбае
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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