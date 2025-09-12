Негодного к службе бойца СВО из Башкирии отправили на штурм

Солдат из Башкирии, которого врачи признали негодным к службе, чуть не угодил в штурмовую группу. Вмешательство депутата и военных следователей помогло парню вернуться домой.

Счастливым билетом домой обернулась история для бойца из Башкирии, которого командование решило отправить в атаку вопреки запрету врачей. О ситуации поведал депутат Госсобрания республики Альфит Нигаматьянов.

Солдат имел на руках официальное заключение военно-врачебной комиссии: к службе не годен. Однако для его командиров эти бумаги оказались легче воздуха. Мужчину не просто зачислили в штурмовое подразделение, но и поставили ему боевую задачу на следующий день.

Вместо того чтобы готовиться к штурму, парень сделал звонок, который изменил всё. Он связался с Центром правовой поддержки участников спецоперации в Башкирии. Специалисты не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу вышли на связь с силовиками.

На звонок отреагировал полковник юстиции Максим Казаков, замруководителя Военно-следственного управления СК РФ. Его вмешательство сработало мгновенно. Бойца тут же отстранили от выполнения боевых задач, а сам следователь взял под личный контроль процесс его увольнения.

Мужчину официально демобилизовали, и он благополучно вернулся в родную Башкирию. Как отметил Нигаматьянов, это не первый случай, когда его команда совместно с Казаковым решает подобные проблемы. Недавно они помогли бойцу с потерей памяти после контузии, к которому нагрянула военная полиция.