Нефтекамский дизайнер одела ветеранов СВО из Башкирии в костюмы с секретом

В Уфе прошел показ адаптивной одежды для героев СВО с инвалидностью. Дизайнер из Нефтекамска создала пиджаки на молниях и мешки для ног, чтобы бойцы могли одеваться без посторонней помощи.

В Башкирии ветераны специальной военной операции с инвалидностью начали получать адаптивную одежду. Её главная польза в том, что она позволяет одеваться без посторонней помощи, возвращая человеку самостоятельность.

Первые комплекты от фонда «Защитники Отечества» вручили 22 августа. Ранее в Уфе прошел показ, где одежду продемонстрировали сами ветераны.

«Удобнее надевать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Это крайне важно для нас», — поделился впечатлениями участник показа Артем Мухарямов.

Что это за одежда

Это функциональные вещи, разработанные дизайнером Илюзой Мусиной из Нефтекамска специально для людей с ограниченными возможностями. Например, на рукаве делового костюма есть застежка-молния, а для тех, кто передвигается на коляске, предусмотрен специальный мешок для ног. Такая одежда подходит для повседневной жизни, восстановления и занятий спортом.

Как получить

С 2025 года по решению президента РФ адаптивная одежда официально входит в перечень средств реабилитации. Чтобы получить комплект, ветерану нужно подать заявление в местный филиал фонда «Защитники Отечества». В Башкортостане это сделали уже около 50 человек.

Всего по стране до конца года планируется обеспечить сезонными наборами (до 12 предметов в каждом) более тысячи ветеранов.