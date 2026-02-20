0
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
Власти Стерлитамака утвердили программу денежного поощрения за привлечение контрактников. С февраля 2026 года любой житель города может получить 400 тысяч рублей, если приведёт добровольца на контрактную военную службу.

Порядок выплат утвердила администрация и разместила на официальном сайте. Средства на вознаграждения выделены из муниципальной казны. Решение о каждой выплате принимает комиссия под руководством замглавы администрации по связям с общественностью Павла Шорохова.

Выплата не распространяется на два случая: привлечение ранее мобилизованного гражданина, а также лица, отбывающего наказание в исправительных учреждениях.

