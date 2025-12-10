0
Спецоперация

Хабиров озвучил точное количество вернувшихся с СВО жителей Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО представил данные о количестве военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действиях. По информации руководителя республики, на текущий момент в регион вернулись 3100 человек.
Руководство республики прогнозирует дальнейшее увеличение этого показателя. В связи с этим определены ключевые направления работы с демобилизованными гражданами. Приоритетными задачами названы организация медицинской реабилитации, создание соответствующей инфраструктуры и содействие в трудоустройстве.

Отдельное внимание уделяется интеграции бывших военнослужащих в органы управления. Глава республики отметил значимость федеральной программы «Время героев», направленной на подготовку кадров из числа участников спецоперации для государственной службы. Подчеркивается необходимость исключить бюрократические барьеры при взаимодействии с ветеранами.

В республике функционирует комплексная система социальной помощи. На сегодняшний день действует 54 меры поддержки для военнослужащих и членов их семей. Работу в этом направлении координируют филиал фонда «Защитники Отечества» и центры поддержки, открытые в крупных городах региона.

Статистические данные указывают на рост числа вернувшихся бойцов. В сентябре 2025 года вице-премьер Ирек Сагитов сообщал о 2,4 тысячах уволенных в запас. За прошедший период список пополнился на 700 человек, при этом более тысячи из них вступили в региональную Ассоциацию ветеранов.

Для восстановления здоровья военнослужащих используются возможности местных санаторно-курортных учреждений. План на 2025 год предусматривает лечение более 2500 участников конфликта. Дополнительно предоставляется психологическая помощь, которую уже получили свыше 1,2 тысячи человек.

Меры экономической поддержки также продолжают действовать. Государственное Собрание — Курултай РБ продлило льготу по транспортному налогу на 2025 год. Освобождение от уплаты распространяется на легковые автомобили и мотоциклы, зарегистрированные на участников спецоперации.

