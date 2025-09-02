0
8 часов
Спецоперация

Хабиров оценил боевой дух парней из Башкирии на передовой СВО

Радий Хабиров лично проведал башкирских бойцов на Донбассе. Говорит, настрой у парней отличный, а город Красный Луч восстанавливается как на дрожжах.
глава башкирии
©Радий Хабиров / ВКонтакте

По итогам рабочей поездки на передовую СВО глава Башкирии поделился наблюдениями на утренней оперативке. Руководитель региона вместе с коллегами лично оценил обстановку и проверил, как служат ребята из республики. Главный вывод — всё в порядке.

Настрой у военнослужащих, по словам Хабирова, очень боевой. На стандартный вопрос о помощи парни отвечают, что у них всё имеется. Солдаты не выпрашивают ничего лишнего. Однако у их командиров нашлись определённые запросы.

Глава республики заверил, что все обещания, данные на месте, будут исполнены. Он лично проконтролирует поиск ресурсов для выполнения поставленных командирами задач.

Хабиров также отметил работу глав районов, которые поддерживают связь с земляками и регулярно их навещают. При этом он попросил внимательнее формировать гуманитарные конвои. Помощь должна быть адресной, а в посылки нужно класть именно то, что запрашивают бойцы, а не то, что кажется нужным.

Отдельной темой стало восстановление города Красный Луч в ЛНР, над которым Башкирия взяла шефство. Разница между тем, что было, и тем, что стало — колоссальная. Это сравнение стало лейтмотивом его выступления.

Особенно руководитель региона выделил качество новых дорог, которые теперь радуют местных жителей. Всего же с 2022 года республика помогла вернуть к жизни более двух сотен объектов. Сейчас поэтапно ремонтируют школу №7, чтобы дети могли учиться в нормальных условиях. Дружба с Красным Лучом, по его словам, будет только крепнуть.

Похожие записи
0
02.09.2025
Новости

Глава Башкирии усомнился в обвинениях против главы «Башспирта» Абдрахимова

Радий Хабиров глава башкирии
Глава Башкирии публично встал на защиту арестованного гендиректора «Башспирта». Радий Хабиров считает, что Раиф Абдрахимов расплачивается за грехи предшественника.
0
29.08.2025
Спецоперация

Нефтекамский дизайнер одела ветеранов СВО из Башкирии в костюмы с секретом

группа бойцов сво
В Уфе прошел показ адаптивной одежды для героев СВО с инвалидностью. Дизайнер из Нефтекамска создала пиджаки на молниях и мешки для ног, чтобы бойцы могли одеваться без посторонней помощи.
0
27.08.2025
Спецоперация

В Башкирии простились с отцом, который ушел на СВО вслед за погибшим сыном

погибшие на сво отец с сыном
Трагедия в Учалинском районе. 49-летний отец, не пережив гибель сына на СВО, сам ушел на фронт. Спустя всего полгода он тоже пал смертью храбрых.
0
25.08.2025
Политика

Ветеран СВО Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии

оскар ситдиков пожимает руку радию хабирову
Ветеран спецоперации из Белорецкого района Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии. 35-летний боец обошёл 44 тысячи конкурентов в кадровом конкурсе.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.