Хабиров оценил боевой дух парней из Башкирии на передовой СВО

Радий Хабиров лично проведал башкирских бойцов на Донбассе. Говорит, настрой у парней отличный, а город Красный Луч восстанавливается как на дрожжах.

По итогам рабочей поездки на передовую СВО глава Башкирии поделился наблюдениями на утренней оперативке. Руководитель региона вместе с коллегами лично оценил обстановку и проверил, как служат ребята из республики. Главный вывод — всё в порядке.

Настрой у военнослужащих, по словам Хабирова, очень боевой. На стандартный вопрос о помощи парни отвечают, что у них всё имеется. Солдаты не выпрашивают ничего лишнего. Однако у их командиров нашлись определённые запросы.

Глава республики заверил, что все обещания, данные на месте, будут исполнены. Он лично проконтролирует поиск ресурсов для выполнения поставленных командирами задач.

Хабиров также отметил работу глав районов, которые поддерживают связь с земляками и регулярно их навещают. При этом он попросил внимательнее формировать гуманитарные конвои. Помощь должна быть адресной, а в посылки нужно класть именно то, что запрашивают бойцы, а не то, что кажется нужным.

Отдельной темой стало восстановление города Красный Луч в ЛНР, над которым Башкирия взяла шефство. Разница между тем, что было, и тем, что стало — колоссальная. Это сравнение стало лейтмотивом его выступления.

Особенно руководитель региона выделил качество новых дорог, которые теперь радуют местных жителей. Всего же с 2022 года республика помогла вернуть к жизни более двух сотен объектов. Сейчас поэтапно ремонтируют школу №7, чтобы дети могли учиться в нормальных условиях. Дружба с Красным Лучом, по его словам, будет только крепнуть.