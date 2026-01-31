0
2 часа
Спецоперация

Гражданские специалисты из Башкирии в зоне СВО получат до 5 млн рублей за ранения

Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект документа, регламентирующего порядок выплат гражданским операторам БПЛА и специалистам связи, получившим ранения в ходе выполнения задач в зоне спецоперации и приграничных территориях.
военный запускает бпла
©Gemini

Министерство труда России опубликовало проект постановления, по которому гражданские специалисты в зоне СВО будут получать компенсации за травмы. Если документ утвердят, инженеры связи, разработчики и операторы беспилотников смогут рассчитывать на выплаты от 100 тысяч до 5 млн рублей в зависимости от тяжести ранения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Выплаты гражданским операторам БПЛА и связистам: кто попал в список Минтруда

В список получателей ведомство включило гражданский персонал, который обеспечивает работу армии, но не имеет статуса военнослужащих. Это сотрудники организаций, которые занимаются созданием, ремонтом, испытанием и обслуживанием средств связи, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных авиационных систем (БПЛА).

Выплаты коснутся тех, кто выполняет эти задачи непосредственно в зоне спецоперации или на приграничных территориях. Сумма компенсации привязана к медицинскому заключению о тяжести увечья:

  • За легкие травмы ведомство предлагает платить 100 тысяч рублей.
  • Максимальная выплата за тяжелые ранения составит 5 млн рублей.

Ранее четкой градации сумм для гражданских специалистов в законодательстве не было.

Компенсации за ранения в зоне СВО и шести приграничных регионах

Правило распространяется на две категории территорий. Первая — непосредственно зона проведения специальной военной операции. Вторая — регионы России, где указом президента введен средний уровень реагирования.

К ним относятся Республика Крым, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Ранение, полученное гражданским специалистом в любом из этих регионов при выполнении задач, станет основанием для выплаты.

Сохранение единого пособия на детей при получении выплат

Важная деталь проекта Минтруда — полученные за ранение деньги государство не будет учитывать при оценке нуждаемости семьи. Это значит, что компенсация не лишает пострадавшего права на другие льготы.

Если семья получает Единое пособие на детей или иные социальные выплаты, зависящие от дохода, они сохранятся в полном объеме. Разовая выплата за травму не повысит формальный среднедушевой доход семьи. Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Указ Путина о гарантиях для специалистов из Башкирии и других регионов

В октябре 2025 года Владимир Путин подписал указ, который закрепил право гражданских специалистов на социальные гарантии. Тогда президент установил выплату в 5 млн рублей семьям погибших операторов БПЛА и связистов. Нынешний проект Минтруда детализирует этот указ в части выплат живым специалистам, получившим ранения.

Для Башкирии эта инициатива особенно актуальна. Республика регулярно отправляет в новые регионы вахтовые бригады строителей, инженеров и коммунальщиков для восстановления инфраструктуры. Если документ примут, жители региона, работающие с системами связи и дронами в зоне риска, получат финансовую защиту на уровне военных стандартов.

Похожие записи
0
30.01.2026
Новости

Враг бьет по котельным: Хабиров распорядился срочно защитить энергетику Башкирии

солдат с пулеметом
Глава республики Радий Хабиров в послании Курултаю поручил включить объекты тепло- и энергоснабжения в перечень защищаемых от атак БПЛА.
0
30.01.2026
Политика

В Башкирии резко увеличат поставки дронов на СВО: поручение Хабирова к 1 апреля

запуск бпла
С 1 апреля республика нарастит отправку БПЛА военным на 50%. За два года регион передал на фронт более 10 тысяч аппаратов, сообщил Глава республики.
0
29.01.2026
Семья

С 1 февраля маткапитал на первого ребенка увеличится до 730 тысяч рублей

деньги в кошельке
С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень реальной инфляции. Выплата на первого ребенка составит 730 тысяч рублей, на второго — более 960 тысяч.
0
26.01.2026
Спецоперация

В Уфе утвердили новый размер единовременной выплаты контрактникам СВО

военный сво
Городская администрация утвердила новый размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны. Рассказываем о текущих суммах поддержки.
0
15.01.2026
Происшествия

Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Башкирией 15 января

солдат с пулеметом
Утром 15 января над Башкирией сбили три БПЛА. В регионе действовал режим опасности атаки, ограничения в аэропорту Уфы не вводились.
0
15.01.2026
Происшествия

В Башкирии 15 января введен режим беспилотной опасности

солдат с пулеметом
Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов проинформировал о введении режима беспилотной опасности утром 15 января. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасные места.
0
14.01.2026
Политика

Ветеранам-военкорам Башкирии разрешат проходить к чиновникам без очереди

радий хабиров с военкором
Ветеранам военной журналистики в Башкирии хотят дать право на прием в госструктурах без очереди — проект рассмотрят в январе
0
06.01.2026
Спецоперация

В Башкирии продлили срок единовременных выплат контрактникам до конца января

рюкзаки военнослужащих
Власти республики продлили действие указа о единовременных выплатах при заключении контракта с Министерством обороны. Мера поддержки будет действовать до 31 января 2026 года.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.