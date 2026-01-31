Гражданские специалисты из Башкирии в зоне СВО получат до 5 млн рублей за ранения

Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект документа, регламентирующего порядок выплат гражданским операторам БПЛА и специалистам связи, получившим ранения в ходе выполнения задач в зоне спецоперации и приграничных территориях.

Министерство труда России опубликовало проект постановления, по которому гражданские специалисты в зоне СВО будут получать компенсации за травмы. Если документ утвердят, инженеры связи, разработчики и операторы беспилотников смогут рассчитывать на выплаты от 100 тысяч до 5 млн рублей в зависимости от тяжести ранения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Выплаты гражданским операторам БПЛА и связистам: кто попал в список Минтруда

В список получателей ведомство включило гражданский персонал, который обеспечивает работу армии, но не имеет статуса военнослужащих. Это сотрудники организаций, которые занимаются созданием, ремонтом, испытанием и обслуживанием средств связи, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных авиационных систем (БПЛА).

Выплаты коснутся тех, кто выполняет эти задачи непосредственно в зоне спецоперации или на приграничных территориях. Сумма компенсации привязана к медицинскому заключению о тяжести увечья:

За легкие травмы ведомство предлагает платить 100 тысяч рублей .

. Максимальная выплата за тяжелые ранения составит 5 млн рублей.

Ранее четкой градации сумм для гражданских специалистов в законодательстве не было.

Компенсации за ранения в зоне СВО и шести приграничных регионах

Правило распространяется на две категории территорий. Первая — непосредственно зона проведения специальной военной операции. Вторая — регионы России, где указом президента введен средний уровень реагирования.

К ним относятся Республика Крым, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Ранение, полученное гражданским специалистом в любом из этих регионов при выполнении задач, станет основанием для выплаты.

Сохранение единого пособия на детей при получении выплат

Важная деталь проекта Минтруда — полученные за ранение деньги государство не будет учитывать при оценке нуждаемости семьи. Это значит, что компенсация не лишает пострадавшего права на другие льготы.

Если семья получает Единое пособие на детей или иные социальные выплаты, зависящие от дохода, они сохранятся в полном объеме. Разовая выплата за травму не повысит формальный среднедушевой доход семьи. Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Указ Путина о гарантиях для специалистов из Башкирии и других регионов

В октябре 2025 года Владимир Путин подписал указ, который закрепил право гражданских специалистов на социальные гарантии. Тогда президент установил выплату в 5 млн рублей семьям погибших операторов БПЛА и связистов. Нынешний проект Минтруда детализирует этот указ в части выплат живым специалистам, получившим ранения.

Для Башкирии эта инициатива особенно актуальна. Республика регулярно отправляет в новые регионы вахтовые бригады строителей, инженеров и коммунальщиков для восстановления инфраструктуры. Если документ примут, жители региона, работающие с системами связи и дронами в зоне риска, получат финансовую защиту на уровне военных стандартов.