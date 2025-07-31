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Генерал-майор из Башкирии Руслан Гарифуллин получил звание Героя России

Уроженец Башкирии, генерал-майор Руслан Гарифуллин, удостоен звания Героя России. «Золотую звезду» командиру 116-й отдельной бригады особого назначения вручил директор Росгвардии Виктор Золотов за мужество, проявленное в ходе СВО.
медаль золотая звезда
©Росгвардия

Уроженец Башкирии, командир 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии генерал-майор Руслан Гарифуллин удостоен звания Героя России. Высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» — ему вручил директор ведомства, генерал армии Виктор Золотов.

Руслан Гарифуллин
©Росгвардия

Высокое звание было присвоено офицеру за мужество, доблесть и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Как отметил Виктор Золотов, бригада под командованием Гарифуллина, который ранее уже был трижды награждён орденами Мужества, предотвратила многочисленные попытки прорыва диверсионных групп и контрнаступлений противника на белгородском и курском направлениях.

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116-ю бригаду за стойкость и характер бойцов неслучайно называют «стальной». В её составе несут службу добровольцы из двух башкирских батальонов имени Салавата Юлаева.

Сам Руслан Гарифуллин, принимая награду, скромно отметил, что это заслуга всего личного состава его бригады. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — добавил генерал.

С присвоением высокого звания земляка поздравил и Глава Башкирии Радий Хабиров.

«От всей души поздравляю Руслана Вильевича! Республика вами гордится!» — написал он в своих соцсетях.

герой Башкирии СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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