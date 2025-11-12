«Это оскорбление»: в Башкирии волонтеры раскритиковали качество помощи бойцам СВО

Активисты движения «Надежный тыл Башкортостана» возмущены. Вместо нужной одежды для раненых им несут старое тряпьё, дырявые носки и женские кофты.

Волонтёрское движение «Надежный тыл Башкортостана» опубликовало в соцсетях пост, который сами авторы назвали криком души. По словам активистов, их терпение на исходе из-за качества вещей, которые люди приносят для раненых бойцов СВО.

Добровольцы просят о простой помощи — тёплой, целой и чистой одежде. Эти вещи нужны парням, которые восстанавливаются после ранений и ценой своего здоровья защищают страну. Им требуется поддержка и немного человеческого тепла.

Но вместо этого пункты сбора превращаются в свалку. В мешках с «помощью» волонтёры находят дырявые носки, бывшие в употреблении трусы, вонючие свитера и даже женские кофты. Некоторые вещи, по их словам, не носили ещё со времён Брежнева.

Такие пожертвования активисты считают откровенным оскорблением и для солдат, и для их труда. Вместо того чтобы оперативно формировать и отправлять грузы, им приходится тратить время и силы на разбор и утилизацию откровенного хлама.

Поэтому движение выдвинуло ультиматум. Если ситуация не изменится, они будут вынуждены полностью прекратить приём бывших в употреблении вещей. В таком случае те, кто действительно нуждается в помощи, могут остаться ни с чем.

В конце своего обращения волонтёры призвали людей проявить уважение и приносить только то, что они сами не постеснялись бы надеть в больницу. Они верят, что адекватных и отзывчивых граждан всё же больше.