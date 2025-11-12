0
11 минут
Спецоперация

«Это оскорбление»: в Башкирии волонтеры раскритиковали качество помощи бойцам СВО

Активисты движения «Надежный тыл Башкортостана» возмущены. Вместо нужной одежды для раненых им несут старое тряпьё, дырявые носки и женские кофты.
вещи для бойцов сво
©Надежный тыл Башкортостана

Волонтёрское движение «Надежный тыл Башкортостана» опубликовало в соцсетях пост, который сами авторы назвали криком души. По словам активистов, их терпение на исходе из-за качества вещей, которые люди приносят для раненых бойцов СВО.

Добровольцы просят о простой помощи — тёплой, целой и чистой одежде. Эти вещи нужны парням, которые восстанавливаются после ранений и ценой своего здоровья защищают страну. Им требуется поддержка и немного человеческого тепла.

Но вместо этого пункты сбора превращаются в свалку. В мешках с «помощью» волонтёры находят дырявые носки, бывшие в употреблении трусы, вонючие свитера и даже женские кофты. Некоторые вещи, по их словам, не носили ещё со времён Брежнева.

Такие пожертвования активисты считают откровенным оскорблением и для солдат, и для их труда. Вместо того чтобы оперативно формировать и отправлять грузы, им приходится тратить время и силы на разбор и утилизацию откровенного хлама.

Поэтому движение выдвинуло ультиматум. Если ситуация не изменится, они будут вынуждены полностью прекратить приём бывших в употреблении вещей. В таком случае те, кто действительно нуждается в помощи, могут остаться ни с чем.

В конце своего обращения волонтёры призвали людей проявить уважение и приносить только то, что они сами не постеснялись бы надеть в больницу. Они верят, что адекватных и отзывчивых граждан всё же больше.

Похожие записи
0
10.11.2025
Новости

Прослуживший два года в зоне СВО чиновник получил высокий пост в Башкирии

Ильмир Аглиулин
Участник СВО Ильмир Аглиулин возглавил управление в администрации главы Башкирии. Команду готовят к политическим событиям 2026 года.
0
20.10.2025
Происшествия

С раздробленной ногой зажало в кабине: мать 30 детей из Башкирии попала в жёсткое ДТП, когда везла гуманитарную помощь на СВО

женщина с цветами
Мать 30 детей из Благовещенска везла гумпомощь на СВО, где служит её сын, и попала в жёсткую аварию. Женщину зажало в кабине, сейчас она в больнице.
0
02.10.2025
Спецоперация

В Башкирии назначили ответственного за помощь участникам СВО и их семьям

руслан хабибов
Вице-премьер и министр спорта Башкирии Руслан Хабибов теперь официально отвечает за всю поддержку бойцов СВО и их семей. Глава республики подписал указ, который закрыл давний пробел в кабмине.
-1
30.09.2025
Криминал

Боец СВО из Башкирии доверил другу телефон и лишился крупной суммы денег

пятитысячные рублевые купюры
В Башкирии 35-летний житель Нефтекамска пойдет под суд. Он несколько месяцев переводил деньги со счета бойца СВО, который просто попросил его вернуть забытый в такси телефон.
0
23.09.2025
Новости

Власти Башкирии меняют систему выплат семьям погибших бойцов. Как теперь будут рассчитывать помощь?

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
В Башкирии хотят отменить фиксированную выплату в 2 млн рублей семьям погибших бойцов. Теперь размер компенсации будет определять правительство республики.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.