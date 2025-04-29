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Братья-хирурги из Башкирии спасают раненых на передовой спецоперации

«Табиб» и «Знахарь» работают плечом к плечу
военный сво
© rutube

Два врача из Башкирии приняли решение оставить привычную жизнь и отправиться на передовую для оказания медицинской ромощи участникам специальной военной операции. Об этом 29 апреля информирует Telegram-канал «Башкирский батальон».

Оба хирурга ранее работали в медучреждениях Республики Башкортостан и занимали в профессии стабильные позиции. Старший из братьев, известный под позывным «ТАБИБ», является опытным травматологом-ортопедом, имеет воинское звание гвардии лейтенанта медицинской службы. С 2022 года он участвовал в добровольческих медицинских миссиях в Донецкой Народной Республике, оказывая квалифицированную помощь не только военнослужащим, но и гражданскому населению. В 2024 году он принял решение оставить должность заместителя главного врача одной из больниц и подписал контракт на службу в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас «ТАБИБ» занимает должность старшего врача хирургического отделения и ежедневно оказывает медицинскую помощь пострадавшим.

Младший брат, кандидат медицинских наук с позывным «Знахарь», до недавнего времени был главным хирургом отделения абдоминальной хирургии. Он также носит звание гвардии лейтенанта и служит старшим хирургом в том же медицинском подразделении. Братья работают вместе, проводят сложные операции и оказывают неотложную помощь пострадавшим в сложных условиях.

СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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