Братья-хирурги из Башкирии спасают раненых на передовой спецоперации

«Табиб» и «Знахарь» работают плечом к плечу

Два врача из Башкирии приняли решение оставить привычную жизнь и отправиться на передовую для оказания медицинской ромощи участникам специальной военной операции. Об этом 29 апреля информирует Telegram-канал «Башкирский батальон».

Оба хирурга ранее работали в медучреждениях Республики Башкортостан и занимали в профессии стабильные позиции. Старший из братьев, известный под позывным «ТАБИБ», является опытным травматологом-ортопедом, имеет воинское звание гвардии лейтенанта медицинской службы. С 2022 года он участвовал в добровольческих медицинских миссиях в Донецкой Народной Республике, оказывая квалифицированную помощь не только военнослужащим, но и гражданскому населению. В 2024 году он принял решение оставить должность заместителя главного врача одной из больниц и подписал контракт на службу в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас «ТАБИБ» занимает должность старшего врача хирургического отделения и ежедневно оказывает медицинскую помощь пострадавшим.

Младший брат, кандидат медицинских наук с позывным «Знахарь», до недавнего времени был главным хирургом отделения абдоминальной хирургии. Он также носит звание гвардии лейтенанта и служит старшим хирургом в том же медицинском подразделении. Братья работают вместе, проводят сложные операции и оказывают неотложную помощь пострадавшим в сложных условиях.