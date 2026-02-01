Бойцы из Башкирии отмечены государственными наградами в зоне СВО

Военнослужащие из Башкортостана получили государственные награды в зоне специальной военной операции. Награждение прошло во время доставки 171-й партии гуманитарной помощи.
Церемония состоялась при участии вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова. Он лично вручил награды бойцам, отметив их вклад и мужество.
Гуманитарный груз, включающий помощь для 36 воинских подразделений, был сформирован и отправлен благодаря совместным усилиям региональных властей, администраций муниципалитетов, общественных объединений и волонтеров. Об этом сообщил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.