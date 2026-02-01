0
52 минуты
Спецоперация

Бойцы из Башкирии отмечены государственными наградами в зоне СВО

В ходе доставки 171-го гуманитарного конвоя военнослужащие из Башкортостана получили государственные награды за проявленные заслуги.
плечо российского бойца
©коллаж Ньюс-Баш

Военнослужащие из Башкортостана получили государственные награды в зоне специальной военной операции. Награждение прошло во время доставки 171-й партии гуманитарной помощи.

Церемония состоялась при участии вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова. Он лично вручил награды бойцам, отметив их вклад и мужество.

Гуманитарный груз, включающий помощь для 36 воинских подразделений, был сформирован и отправлен благодаря совместным усилиям региональных властей, администраций муниципалитетов, общественных объединений и волонтеров. Об этом сообщил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

