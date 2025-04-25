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Баянист из Башкирии погиб в ходе специальной военной операции

53-летний музыкант-самоучка добровольно отправился на СВО
прощание с бойцом сво
©Администрация Белорецкого района

В Белорецке простились с 53-летним командиром отделения Ришатом Абдуллиным, сложившим голову в ходе спецоперации. Смертельное ранение боец получил в марте текущего года, о чём сегодня, 25 апреля, сообщила администрация города.

Ришат Абдуллин
Ришат Абдуллин | ©Администрация Белорецкого района

Уроженец села Кузгун-Ахмерово рано остался без родителей и взял на себя заботу о младшей сестре. Окончил школу в Уфе и колледж искусств в Учалах. В армии служил в ракетных войсках в Ужуре. Трудовой путь прошёл через пожарную часть, банковскую сферу и охранные предприятия.

В начале 2025-го Ришат добровольно подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где погиб при выполнении боевого задания.

Близкие запомнили Абдуллина как человека с большим сердцем и творческой душой — он виртуозно играл на баяне и гитаре, сочинял музыку, пел и даже мастерил башкирский национальный инструмент курай. В молодости увлекался фотоискусством.

Белорецк СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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