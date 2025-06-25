Башкирский «Опер» угнал канадский БТР прямо под носом у ВСУ

Телеграм-канал «Башкирский батальон» сообщил о дерзкой операции российского военного. Участник СВО из башкирского Сибая с позывным «Опер» вместе с товарищами захватил канадский БТР LAV Super Bison на глазах у украинских военных.

Операция прошла на границе Сумской области. Разведчики обнаружили брошенную натовскую технику и решили не упускать шанс. Механик-водитель ВСУ даже пытался догнать угонщиков.

Башкирский боец продемонстрировал мастерство за рулем трофейного БТР. Несмотря на механические повреждения, полученные по дороге, экипаж благополучно добрался до пункта назначения. Канадская бронемашина теперь служит российской армии против бывших хозяев.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал захват «военной хитростью». По его словам, такие операции крайне рискованны, но эффективны. Трофейная техника пригодится не только для изучения, но и для боевых задач.

Кто еще из башкирских бойцов угонял технику в зоне СВО

Это не единственный эпизод, когда башкирские военные угоняют технику противника. Самым известным стал Фанис Хусаинов из деревни Новокайпаново Татышлинского района, который в одиночку захватил БТР ВСУ в 2022 году. Парень уничтожил двоих противников из семи, взял в плен одного и угнал бронетранспортер на российские позиции.

Хусаинов служил в отряде «Барс-17» и стал народным героем после того, как его фото на трофейном БТР с надписями о родном Башкортостане разлетелись по интернету. К сожалению, Фанис погиб на СВО, и в январе 2023 года с ним простились в родном районе.

Боец с позывным «Камаз» из Благоварского района захватил немецкую самоходную машину ВСУ в 2024 году. Он успешно доставил трофей в расположение части, а сразу после его ухода противник нанес артиллерийский удар по месту, где находилась техника.