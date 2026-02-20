0
29 минут
Спецоперация

Башкирия выделит 66,5 млн рублей на санаторную реабилитацию участников СВО в 2026 году

Власти Башкортостана предусмотрели в бюджете 2026 года 66,5 млн рублей на санаторно-курортное оздоровление участников спецоперации и их семей.
военный сво
© rutube

В бюджете Башкирии на 2026 год зарезервировано 66,5 млн рублей на санаторно-курортное восстановление участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом на совещании, посвящённом мерам поддержки военнослужащих, сообщил замминистра республиканского Минземимущества Рустам Гизатуллин, передаёт «Коммерсантъ».

Почему Хабиров потребовал вернуть льготу семьям

Одновременно ведомство прорабатывает механизм восстановления бесплатных путёвок для родственников действующих военнослужащих. Ранее эта мера была приостановлена из-за дефицита бюджетных средств. Глава республики Радий Хабиров в январском послании Государственному Собранию назвал приостановку «неуместной» и дал поручение вернуть льготу в полном объёме.

3 814 человек за год — рост в 2,2 раза

За 2025 год оздоровительные программы в санаториях региона прошли 3 814 человек — это в 2,2 раза больше, чем в 2023 году. С момента старта проекта санаторно-курортными услугами воспользовались в общей сложности 9 155 военнослужащих и их близких. В прошлом году на реабилитацию было заложено 100 млн рублей из расчёта на 2 500 человек, однако фактически лечение получили значительно больше — план был перевыполнен более чем наполовину.

В каких 15 санаториях лечат участников СВО

Оздоровление организовано на базе 15 учреждений, прошедших конкурсный отбор. В их числе — «Ассы», «Зелёная роща», «Янган-Тау», «Красноусольск», «Юматово» и «Якты-Куль». Каждый военнослужащий бесплатно получает персональный курс процедур с учётом профиля здравницы, включая медикаментозное лечение и психотерапевтическую поддержку. Помимо основной деятельности, санатории участвуют в гуманитарной работе — направляют военнослужащим питьевую воду и формируют гуманитарные грузы.

3,1 тысячи бойцов вернулись в Башкирию из зоны СВО

Башкортостан вошёл в число первых субъектов страны, запустивших комплексную программу реабилитации военнослужащих. В декабре 2025 года Хабиров сообщил, что из зоны боевых действий вернулись 3,1 тысячи жителей республики. Для них помимо медицинского восстановления предусмотрены дополнительные меры: освобождение от транспортного налога, психологическая помощь, которую уже получили свыше 1 200 человек, содействие в трудоустройстве и включение в программу подготовки кадров для госслужбы «Время героев».

55 мер поддержки: от транспорта до детских лагерей

Всего в Башкортостане действуют 55 мер поддержки участников СВО и их семей, охватывающих ключевые сферы жизни — от бесплатного проезда в общественном транспорте и путёвок в детские лагеря до юридических консультаций и помощи в решении жилищных вопросов.

