Башкирия расширила список ветеранов СВО: кто вошёл в обновленный перечень

Глава республики Радий Хабиров подписал поправки в региональный закон о ветеранах. Статус ветерана СВО теперь могут получить прокуроры и сотрудники Следственного комитета.

Государственное собрание Башкирии внесло изменения в закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил». Документ подписал Радий Хабиров. Об этом сообщило правительство республики.

По новым правилам, право на ветеранский статус получат прокуроры и сотрудники СКР, которые несли службу на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года. Закон распространяется и на тех, кто выполнял задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

24 декабря 2025 года Совет Федерации принял федеральный закон, приравнявший прокуроров и сотрудников СКР, работавших в зоне СВО, к ветеранам боевых действий. До этого такой статус имели лишь прокуроры и следователи, работавшие в Чечне с декабря 1994 по декабрь 1996 года, а также участники контртеррористических операций на Северном Кавказе с августа 1999 года — об этом сообщал ТАСС.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уточнил: принятый закон — уже четвёртый, который вносит изменения в федеральный закон «О ветеранах» с начала СВО.

С 1 февраля 2026 года ежемесячная выплата ветеранам боевых действий выросла до 4 893 рублей. Кроме того, ветераны пользуются налоговыми, жилищными и медицинскими льготами по федеральному законодательству.

Ранее Радий Хабиров поручил создать в структуре правительства региона отдельный Департамент по поддержке участников СВО и членов их семей.