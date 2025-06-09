Башкирия лидирует по пропавшим без вести в СВО

Минобороны РФ подтвердило начало нового этапа обмена пленными с Украиной, сосредоточенного на военнослужащих младше 25 лет. Гуманитарная операция стартовала в понедельник после договоренностей, достигнутых в турецком Стамбуле в начале июня.

Точные цифры участников держатся в секрете, но ведомство подчеркивает паритетность процедуры — группы равны по численности. Освобожденные российские военные уже находятся на территории Беларуси, где проходят медосмотры и работают с психологами перед возвращением домой.

Этот обмен является лишь первым шагом масштабной операции, которая может сравниться с майским обменом «1000 на 1000». Тогда домой вернулись 32 башкортостанца из украинского плена.

Однако статистика показывает тревожную картину для региона. По неофициальным данным телеграм-канала «Наш выход», республика входит в число лидеров по обращениям родственников о пропавших без вести — 83 случая на 100 тысяч жителей. Подсчеты ведутся с января 2024 года, хотя официального подтверждения этих цифр нет.

Какие меры предпринимает Минобороны РФ для поиска и возврата пропавших военных из Башкирии

По данным федеральных СМИ, российское Минобороны получило прямое указание от президента улучшить систему поиска пропавших без вести в зоне СВО. Главе ведомства Андрею Белоусову было поручено до 1 апреля 2025 года представить конкретные предложения, как сделать механизм розыска эффективнее и усилить поддержку семей.

Для родственников, которые потеряли связь с бойцом, уже работает круглосуточная горячая линия Минобороны. Позвонив по номеру 8-800-100-77-07, можно оставить заявку на поиск, сообщив личные данные военнослужащего. Этот способ считается одним из самых быстрых, так как военкоматы используют для связи внутренние закрытые каналы.

Ещё один путь домой — обмены пленными, которые служат тонкой нитью надежды для многих семей. Недавно стартовал обмен военнослужащими до 25 лет, и хотя полные списки пока не публикуются, в предыдущих раундах в Башкирию уже возвращались десятки бойцов. Эти гуманитарные акции являются результатом международных договоренностей.

Параллельно работает и дипломатический трек. Благодаря совместным усилиям омбудсменов России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста, удалось установить местонахождение более 6000 российских военных, ранее числившихся пропавшими. Этот механизм включает обмен списками и организацию посещений пленных представителями Красного Креста.

Родственники могут и сами инициировать поиски. Рекомендуется обращаться в военкомат по месту призыва или напрямую к командиру части. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» помогает со сбором ДНК-материала у близких для создания единой базы данных, что значительно упрощает идентификацию.

Однако, не все переговоры проходят гладко. Недавний обмен мог быть сорван украинской стороной по финансовым причинам: признание тысяч солдат погибшими повлекло бы огромные компенсационные выплаты, к которым бюджет страны не готов. Пока боец числится пропавшим, государство освобождается от этих обязательств.

На региональном уровне власти Башкирии стараются поддержать семьи, оказавшиеся в подвешенном состоянии. Недавно была продлена ежемесячная выплата для детей пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих. В 2025 году её размер в республике составляет 15 309 рублей, что равно региональному прожиточному минимуму на ребёнка.