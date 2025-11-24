Активист из Башкирии Григорий Горовой погиб на СВО при эвакуации раненых

Активист из Ишимбая Григорий Горовой геройски погиб на СВО, спасая бойцов. Его тело нашли спустя год после гибели.

В Башкортостане погиб общественный активист из Ишимбая Григорий Горовой — дважды доброволец специальной военной операции. Он командовал штурмовым подразделением и погиб 24 августа 2024 года при эвакуации раненых бойцов. Тело удалось забрать только спустя год.

Григорию Горовому было 43 года. В 2020 году он участвовал в защите шихана Куштау от промышленной разработки, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. В ноябре 2022-го добровольно пришёл в военкомат, в декабре 2023 года вернулся на СВО повторно.

Как погиб Григорий Горовой

По данным активистов, 24 августа 2024 года Горовой, командовавший штурмовым подразделением, получил задание сопроводить группу бойцов. Выведя их из зоны боёв, он вернулся, чтобы эвакуировать раненых. Вынес двух человек, при третьей попытке был ранен. Затем по группе нанесли миномётный удар.

Тело Горового смогли забрать только спустя год после трагедии. Дату похорон объявят позже.

Кто такой Григорий Горовой

Общественный деятель Вадим Искандаров назвал Горового «подлинным патриотом и борцом за справедливость». Близкие вспоминают его как честного, жизнерадостного и принципиального человека.

Горовой прославился в 2020 году, когда вместе с другими активистами выступал против разработки шихана Куштау. Тогда он многократно сталкивался с давлением со стороны полиции. В августе 2023 года к нему приходили сотрудники прокуратуры из‑за организации памятного мероприятия, посвящённого годовщине защиты Куштау. Несмотря на административные взыскания за митинги и неповиновение, Горовой оставался активным членом гражданского общества Башкортостана.

В ноябре 2022 года Григорий Горовой добровольно пришёл в военкомат и уехал на СВО. После краткосрочного перерыва в декабре 2023-го вновь отправился в зону боевых действий.