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1.7к.

32 башкирских бойца освободили из украинского плена

© rutube

В воскресенье завершился масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Среди освобождённых — больше 30 жителей Башкирии, сообщают власти.

Переговоры прошли ещё 16 мая в Стамбуле, а сам обмен растянулся на несколько дней — с 23 по 25 мая. Наших ребят перевезли в Беларусь, где они сейчас проходят медосмотры и первичную реабилитацию.

Полный список опубликовал телеграм-канал движения «Наш выход». Там значатся минимум 32 башкортостанца, но может быть и больше — у 120 человек не указаны данные, а у части не указано место жительства.

Обмен прошёл в несколько этапов. Освобождали как военных, так и гражданских лиц с обеих сторон.

список освобожденных из украинского плена
©МКСеть
список освобожденных из украинского плена
©МКСеть
спецоперация
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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