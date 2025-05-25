32 башкирских бойца освободили из украинского плена

В воскресенье завершился масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Среди освобождённых — больше 30 жителей Башкирии, сообщают власти.

Переговоры прошли ещё 16 мая в Стамбуле, а сам обмен растянулся на несколько дней — с 23 по 25 мая. Наших ребят перевезли в Беларусь, где они сейчас проходят медосмотры и первичную реабилитацию.

Полный список опубликовал телеграм-канал движения «Наш выход». Там значатся минимум 32 башкортостанца, но может быть и больше — у 120 человек не указаны данные, а у части не указано место жительства.

Обмен прошёл в несколько этапов. Освобождали как военных, так и гражданских лиц с обеих сторон.