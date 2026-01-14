Ветеранам-военкорам Башкирии разрешат проходить к чиновникам без очереди

Ветеранам военной журналистики в Башкирии хотят дать право на прием в госструктурах без очереди — проект рассмотрят в январе

Депутаты Курултая разработали законопроект, который дает ветеранам военной журналистики право на первоочередной прием. Льгота коснется визитов в государственные ведомства, администрации и другие муниципальные органы. Парламент рассмотрит поправки на пленарном заседании в январе.

Суть предложения

Депутаты хотят избавить военкоров от ожидания в очередях при обращении в госструктуры. Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, что это решение — не только социальная мера, но и «публичное признание заслуг». По его словам, государство таким образом выражает благодарность людям, которые работали в зоне конфликта.

Кто получит право на льготу

Приоритетный прием доступен обладателям статуса «ветеран военной журналистики Башкортостана». Критерии для этого звания депутаты утвердили в июне 2025 года.

Статус получают сотрудники СМИ, которые работали по редакционному заданию в зоне СВО или на других территориях боевых действий. Есть два условия (достаточно одного из них):

Журналист проработал в «горячей точке» минимум два месяца .

. Журналист получил ранение при исполнении обязанностей (в этом случае срок командировки значения не имеет).

Другие меры поддержки

Помимо права проходить без очереди, региональный закон гарантирует военкорам и их семьям материальную и медицинскую помощь:

Лечение . Двухнедельная путевка в санатории Башкирии (предоставляется разово при наличии медицинских показаний).

. Двухнедельная путевка в санатории Башкирии (предоставляется разово при наличии медицинских показаний). Выплата 500 000 рублей . Получает семья журналиста в случае его гибели в зоне специальной военной операции.

. Получает семья журналиста в случае его гибели в зоне специальной военной операции. Выплата 250 000 рублей. Положена семье, если журналист погиб при работе в зоне контртеррористической операции.

Справка

Башкортостан стал первым регионом России, принявшим отдельный закон о статусе и поддержке военных журналистов. Документ вступил в силу летом 2025 года. По данным властей, в зону боевых действий выезжали 35 репортеров из республики.