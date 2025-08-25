Главная » Политика
Ветеран СВО Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии

Ветеран спецоперации из Белорецкого района Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии. 35-летний боец обошёл 44 тысячи конкурентов в кадровом конкурсе.
Ветеран специальной военной операции Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии. О кадровом решении Радий Хабиров объявил 25 августа на оперативном совещании правительства. Ситдиков уже завершил военную службу и приступил к работе в администрации.

35-летний Оскар Ситдиков родом из Белорецкого района. Он окончил Военную академию связи, участвовал в СВО с февраля 2022 по май 2024 года. За проявленное мужество награжден медалью «За отвагу» и двумя орденами — Мужества и генерала Шаймуратова.

Назначение не было внезапным. После возвращения с фронта Ситдиков прошел жесткий отбор в президентскую кадровую программу «Время героев». Он вошел в число 83 лучших участников со всей страны, обойдя 44 тысячи кандидатов. Программа готовит ветеранов к работе в органах власти и госкорпорациях.

Наставником Ситдикова в рамках проекта был сам Радий Хабиров. Глава республики анонсировал его будущее трудоустройство еще несколько недель назад на Всемирном курултае башкир. Теперь, после завершения формальностей, Оскар Ситдиков официально вступил в должность.

