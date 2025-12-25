Вадим Садыков сохранил пост мэра Учалов

Депутаты городского совета Учалов переизбрали Вадима Садыкова главой городской администрации. На заседании 24 декабря за него проголосовало большинство парламентариев, продлив полномочия чиновника на новый срок.

Конкурсная комиссия допустила до итогового голосования трех претендентов. Помимо действующего градоначальника, свои программы развития города представили Юлай Рыскулов и Артур Гильметдинов.

Депутаты на 11-м заседании Совета заслушали всех участников и сделали выбор в пользу Садыкова. Контракт с ним сразу после голосования подписала председатель горсовета Айгуль Гимазетдинова.

Вадиму Садыкову 40 лет, он получил инженерное образование в Челябинском агроинженерном университете (2007). Карьеру начал энергетиком в «Учалытеплосервисе».

До перехода в администрацию Садыков 10 лет работал в ледовой арене «Горняк»: сначала главным инженером, а с 2017 года — директором. Чиновник женат, воспитывает четверых детей.

Впервые Вадим Садыков возглавил мэрию Учалов в ноябре 2023 года. До этого он дважды избирался депутатом городского совета, поэтому местная политическая повестка была ему знакома.

Учалы — город республиканского значения и крупный промышленный центр Башкирии (градообразующее предприятие — Учалинский ГОК). Должность мэра здесь подразумевает управление городским хозяйством и инфраструктурой, в то время как стратегическими вопросами района занимается глава районной администрации (сейчас это Руслан Гайсин).