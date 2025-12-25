0
7 часов
Политика

Вадим Садыков сохранил пост мэра Учалов

Депутаты городского совета Учалов переизбрали Вадима Садыкова главой городской администрации. На заседании 24 декабря за него проголосовало большинство парламентариев, продлив полномочия чиновника на новый срок.
Вадим Садыков
©Вадим Садыков / vk.com

Конкурсная комиссия допустила до итогового голосования трех претендентов. Помимо действующего градоначальника, свои программы развития города представили Юлай Рыскулов и Артур Гильметдинов.

Депутаты на 11-м заседании Совета заслушали всех участников и сделали выбор в пользу Садыкова. Контракт с ним сразу после голосования подписала председатель горсовета Айгуль Гимазетдинова.

Вадиму Садыкову 40 лет, он получил инженерное образование в Челябинском агроинженерном университете (2007). Карьеру начал энергетиком в «Учалытеплосервисе».

До перехода в администрацию Садыков 10 лет работал в ледовой арене «Горняк»: сначала главным инженером, а с 2017 года — директором. Чиновник женат, воспитывает четверых детей.

Впервые Вадим Садыков возглавил мэрию Учалов в ноябре 2023 года. До этого он дважды избирался депутатом городского совета, поэтому местная политическая повестка была ему знакома.

Учалы — город республиканского значения и крупный промышленный центр Башкирии (градообразующее предприятие — Учалинский ГОК). Должность мэра здесь подразумевает управление городским хозяйством и инфраструктурой, в то время как стратегическими вопросами района занимается глава районной администрации (сейчас это Руслан Гайсин).

Похожие записи
0
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
0
16.12.2025
Политика

Данияр Абдрахманов назначен замглавы администрации главы Башкирии по внутренней политике

Данияр Абдрахманов
16 декабря Радий Хабиров представил нового заместителя руководителя администрации главы Башкирии. Пост занял Данияр Абдрахманов. Глава региона поручил ему курировать внутреннюю политику республики.
0
15.12.2025
Новости

В башкирском Белебее назначили нового мэра: главой города стала Татьяна Зубова

Татьяна Зубова
Совет городского поселения Белебея 12 декабря утвердил Татьяну Зубову главой администрации города. Решение принято единогласно на 14-м заседании депутатов, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на Совет муниципальных образований Башкирии.
0
28.11.2025
Культура

26 лет спустя: в Башкирии сменился глава Союза театральных деятелей

Алмас Амиров
Алмас Амиров сменил Ахтяма Абушахманова на посту главы СТД Башкирии. Новый руководитель планирует ремонт Дома актера и укрепление связей между театрами.
0
26.11.2025
Новости

Временным управляющим «Башкиравтодора» назначен Владимир Добрышкин

укладка асфальта
Арбитражный суд Башкирии утвердил Владимира Добрышкина временным управляющим «Башкиравтодора». Специалист из Москвы сменил на посту Олега Рыкуса.
-1
12.11.2025
Новости

В башкирском Бирске выбрали нового мэра — им стал бывший транспортник

Юрий Иванов
В Бирске назначили нового градоначальника после полугодового простоя. Кресло занял Юрий Иванов, ранее руководивший филиалом «Башавтотранса» и исполнявший обязанности мэра с сентября.
0
10.11.2025
Здоровье

Санавиация Башкирии доставила в Уфу сложную пациентку

вертолет санавиации
Санавиация Башкирии экстренно доставила в Уфу женщину на 33-й неделе беременности. У пациентки был гестационный диабет, гипертония и рубец на матке.
0
10.11.2025
Новости

Прослуживший два года в зоне СВО чиновник получил высокий пост в Башкирии

Ильмир Аглиулин
Участник СВО Ильмир Аглиулин возглавил управление в администрации главы Башкирии. Команду готовят к политическим событиям 2026 года.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.