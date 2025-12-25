Вадим Садыков сохранил пост мэра Учалов

Конкурсная комиссия допустила до итогового голосования трех претендентов. Помимо действующего градоначальника, свои программы развития города представили Юлай Рыскулов и Артур Гильметдинов.
Депутаты на 11-м заседании Совета заслушали всех участников и сделали выбор в пользу Садыкова. Контракт с ним сразу после голосования подписала председатель горсовета Айгуль Гимазетдинова.
Вадиму Садыкову 40 лет, он получил инженерное образование в Челябинском агроинженерном университете (2007). Карьеру начал энергетиком в «Учалытеплосервисе».
До перехода в администрацию Садыков 10 лет работал в ледовой арене «Горняк»: сначала главным инженером, а с 2017 года — директором. Чиновник женат, воспитывает четверых детей.
Впервые Вадим Садыков возглавил мэрию Учалов в ноябре 2023 года. До этого он дважды избирался депутатом городского совета, поэтому местная политическая повестка была ему знакома.
Учалы — город республиканского значения и крупный промышленный центр Башкирии (градообразующее предприятие — Учалинский ГОК). Должность мэра здесь подразумевает управление городским хозяйством и инфраструктурой, в то время как стратегическими вопросами района занимается глава районной администрации (сейчас это Руслан Гайсин).