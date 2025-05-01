В Уфе кресло погибшего депутата заняла руководитель соццентра

Она также вошла в состав комиссии по правам человека

Состав Городского совета столицы Башкирии обновился — в него вошла новый депутат. Как сообщили в пресс-службе Горсовета 30 апреля, мандат получила 47-летняя Айгуль Насырова. Она также вошла в состав комиссии по правам человека.

Известно, что Насырова возглавляет центр социального обслуживания населения «Бэхет». Согласно данным системы «Контур.Фокус», эта некоммерческая организация была зарегистрирована в мае 2015 года, и Насырова руководит ею с момента основания. Финансовый баланс центра на 2024 год оценивался в 5,6 миллиона рублей.

Айгуль Насырова родилась в Уфе. Ее трудовая биография началась в 2000 году с работы в одном из городских центров санэпиднадзора. В 2005 году, получив юридическое образование, она перешла в социальную сферу. С 2006 года и до учреждения центра «Бэхет» Насырова занимала должность руководителя Комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района Уфы.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что Азат Хакимов 18 апреля официально утвержден главой Белорецкого района Башкортостана. 41-летний управленец прошел конкурсный отбор после работы в статусе врио.