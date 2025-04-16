В башкирском Сибае назначили нового мэра после ухода главы города на СВО

52-летний чиновник руководил городом с приставкой «и.о.» с сентября 2024 года

Сергей Озерцов официально возглавил администрацию башкирского города Сибая, о чем он сообщил на своих личных страницах социальных сетях.

52-летний чиновник руководил муниципалитетом с приставкой «и.о.» с сентября прошлого года, когда предыдущий градоначальник Азамат Юлдашбаев отправился на специальную военную операцию, подписав контракт с российским Министерством обороны.

Теперь уход прежнего мэра официально оформлен документально, а Озерцов утвержден в должности без приставки. Сам новоиспеченный глава города назвал документ о своем назначении «одним из самых важных» в его жизни.

— ПоздравлЯю Вас,Сергей Вениаминович! Желаем Вам успехов в управлении нашим городом,взаимопонимаЯ с горожанами и совместных достижений, побед для процветания нашего города, чтобы достойно отметили 80 -летие Победы и 70 — летие родного города Сибай! — написала на странице градоначальника Диля И.

— От всей души поздравляю вас!!! Наш город в надежных руках!!! Мы очень рады!!! — отметила Анна А.

— Примите мои поздравления. Успехов и сил в работе. Прекрасный человек любящий свой город. С назначением. С почетным званием Глава города, — пишет Михаил Д.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что Ильдар Нафиков покинул пост главы администрации Абзелиловского района Башкирии, подав заявление об уходе, которое было принято районным Советом депутатов. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен первый заместитель Нафикова Руслан Халилов/