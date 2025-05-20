В Башкирии выбрали главного борца за права потребителей

Минторг Башкирии определился с кандидатурой на должность уполномоченного по правам потребителей. Информация появилась на официальном портале республики сегодня, 20 мая.

Кто же эта смелая женщина, готовая проверять башкирские магазины и сервисы? Анна Идрисова — региональный руководитель общественной организации «Правовой лидер». Именно она может стать главной защитницей кошельков жителей республики.

Сейчас кандидатуру выставили на общественное обсуждение. Если всё пройдет гладко, Идрисова не только получит статус уполномоченного, но и станет советником главы региона по вопросам защиты прав потребителей.

И работать ей придётся за идею — должность предполагает деятельность на общественных началах. Никаких зарплат, только чистый альтруизм и желание сделать мир лучше.

В обязанности нового «ревизорро» войдёт защита граждан от недобросовестных продавцов, проверка организаций и работа с жалобами населения. По сути, она станет главным посредником между разгневанными покупателями и хитрыми бизнесменами.

Интересно, сколько башкирских магазинов и кафе уже начали нервно протирать пыль с ценников и пересчитывать сроки годности? Готовьтесь, коммерсанты, скоро к вам придут с проверкой.