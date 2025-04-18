В Башкирии утвердили нового главу Белорецкого района

Кресло руководителя занял 41-летний управленец с опытом в энергетике, ЖКХ и строительстве

Азат Хакимов официально утверждён на посту главы Белорецкого района Башкортостана, сообщила пресс-служба районной администрации сегодня, 18 апреля.

41-летний управленец, который временно руководил муниципалитетом с марта по решению депутатов, теперь занял кресло на постоянной основе после прохождения конкурсного отбора.

Уроженец Аскарово Абзелиловского района, Хакимов получил образование в Башкирском аграрном университете. Его карьера началась в «Башкирэнерго», где он проработал значительный период. В политику чиновник пришёл в 2015 году.

За плечами нового главы — опыт руководства транспортной сферой, ЖКХ и строительством в Уфимском и Иглинском районах. Последняя должность перед назначением в Белорецк — заместитель главы Октябрьского района Уфы, которую Хакимов занимал с 2023 года.

— Опять посадили не местного и ему пофиг на развитие города будет, — считает пользователь соцсетей Рустам.

— Извините, пожалуйста, но нужен свой Белорецкий, который понимает суть города, — пишет Насип С.

— Какая разница свой не свой, лишь бы работал честно и был порядок, — написала Татьяна З.

— Уважаемый Азат Саловатович, думаю Вам будет не легко! Пожалуйста отнеситесь с пониманием к критике! И начните, например с того, что откройте комментарии на своей страничке в ВК. А то как-то обращаться через посты со ссылкой на ваши неудобно! – отмечает Рустэм З.

— Ждём хороших дорог, приведенных в порядок детских площадок, парков и пляжа, — пожелала Вероника У.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что администрацию башкирского Сибая возглавил Сергей Озерцов. Его предшественник Азамат Юлдашбаев покинул пост, отправившись на специальную военную операцию.