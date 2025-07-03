В Башкирии создают новую элиту из бойцов СВО

В Башкирии подвели итоги отбора в проект «Герои Башкортостана». Из двух тысяч участников СВО выбрали 70 финалистов. Их ждёт обучение и работа в органах власти ©администрация Главы Башкирии
Семьдесят человек пробились в финал республиканской программы для участников СВО «Герои Башкортостана», сообщает администрация Главы региона. Именно эти бойцы прошли жёсткий отбор и теперь готовятся стать новым поколением управленцев в регионе.
С 21 июля для них стартует специальная образовательная программа. Каждого финалиста будет курировать личный наставник из высшего руководства республики, а отрасль для будущей карьеры они выберут сами.
В администрации главы республики подчёркивают: эта инициатива — не для галочки. Главная задача — быстро и эффективно интегрировать ветеранов в мирную жизнь, чтобы они могли продолжить служить стране уже на гражданских должностях.
Конкуренция была большая. Заявки на участие подали более двух тысяч человек из сорока с лишним регионов страны. Отбор шёл в три этапа, и пройти через это сито смогли только самые достойные и мотивированные кандидаты.
А разве боевой опыт — это гарантия, что человек станет хорошим чиновником? Управлять городом — это не командовать в окопе.
Справедливый вопрос. Но создатели программы делают ставку не на умение обращаться с оружием, а на качества, которые, по их мнению, закаляются в бою. Как не раз говорил глава Башкирии Радий Хабиров, это ответственность, честь, преданность Родине и умение принимать решения в критических ситуациях. Идея в том, что человек, прошедший через СВО, обладает высокой дисциплиной и не спасует перед сложными задачами уже в мирной жизни. Это ставка на людей, которые, по идее, не должны пасовать перед сломавшимся лифтом или недовольной бабушкой.
Кем они станут? Их сразу посадят в кресла министров или отправят руководить ЖЭКом в районе?
И то, и другое, но не сразу. Программа предполагает разные траектории. Как отмечали сами участники СВО, старшие офицеры могут быть востребованы на федеральном и республиканском уровне, а сержанты и рядовые — на уровне городов, районов и сельсоветов. Фишка проекта в том, что это не раздача портфелей, а создание кадрового лифта. После обучения и стажировок под руководством личных наставников из высшего эшелона власти финалистам предложат работу, соответствующую их компетенциям и результатам.
Хорошо, их отобрали. А чему конкретно их будут учить? Делать красивые презентации и писать отчёты?
Не только этому. Образовательный блок — ключевая часть программы. Речь идёт о полноценной профессиональной переподготовке по методам и технологиям управления. Их будут обучать тому, как работает государственный и муниципальный аппарат, как решаются экономические и социальные задачи. Важная часть — стажировки, во время которых они увидят всю «кухню» изнутри. Задача — не просто выучить теорию, а понять, как работает госмашина, и научиться нажимать на нужные рычаги.
Почему именно участники СВО? Разве в республике мало других талантливых людей, которые тоже могли бы стать управленцами?
Дело не в том, что другие хуже. Эта программа — часть большой государственной политики и, если хотите, социального контракта. Во-первых, это региональный аналог федерального проекта «Время героев», запущенного по поручению президента. Во-вторых, как отмечают общественники, власти нужны люди, которые «дожимают и добиваются результата, несмотря ни на какие сложности», и у ветеранов этот навык есть. Это способ не только поддержать бойцов после возвращения, но и влить в управленческую систему «новую кровь» — людей с уникальным жизненным опытом и высокой мотивацией.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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