В Башкирии создают новую элиту из бойцов СВО

В Башкирии подвели итоги отбора в проект «Герои Башкортостана». Из двух тысяч участников СВО выбрали 70 финалистов. Их ждёт обучение и работа в органах власти

Семьдесят человек пробились в финал республиканской программы для участников СВО «Герои Башкортостана», сообщает администрация Главы региона. Именно эти бойцы прошли жёсткий отбор и теперь готовятся стать новым поколением управленцев в регионе.

С 21 июля для них стартует специальная образовательная программа. Каждого финалиста будет курировать личный наставник из высшего руководства республики, а отрасль для будущей карьеры они выберут сами.

В администрации главы республики подчёркивают: эта инициатива — не для галочки. Главная задача — быстро и эффективно интегрировать ветеранов в мирную жизнь, чтобы они могли продолжить служить стране уже на гражданских должностях.

Конкуренция была большая. Заявки на участие подали более двух тысяч человек из сорока с лишним регионов страны. Отбор шёл в три этапа, и пройти через это сито смогли только самые достойные и мотивированные кандидаты.

Этот проект — региональное продолжение федеральной программы «Время героев», запущенной по поручению президента России Владимира Путина. О старте башкирского аналога ещё в феврале объявил глава республики Радий Хабиров, назвав целью подготовку новой управленческой элиты.