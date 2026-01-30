0
Политика

В Башкирии резко увеличат поставки дронов на СВО: поручение Хабирова к 1 апреля

С 1 апреля республика нарастит отправку БПЛА военным на 50%. За два года регион передал на фронт более 10 тысяч аппаратов, сообщил Глава республики.
запуск бпла
©Минобороны РФ

Радий Хабиров поручил правительству с 1 апреля нарастить отправку беспилотников в зону спецоперации на 50%. Об этом глава региона сообщил в ежегодном послании Госсобранию республики.

Новый график поставок с 1 апреля и задачи для ВПК

Изменения в логистике помощи фронту вступят в силу уже весной. Глава региона подчеркнул важность контроля неба и поставил задачу кратно увеличить выпуск оборудования. Приоритетными направлениями для башкирских инженеров названы:

  • FPV-дроны;
  • разведывательные аппараты;
  • дроны-перехватчики;
  • системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления целей.

Центр БПЛА-2026: объединение 20 компаний-резидентов

Для выполнения амбициозных задач в 2026 году в Башкирии откроют региональный научно-производственный центр. Площадка объединит более 20 компаний-резидентов.

Консолидация производителей позволит масштабировать выпуск не только корпусов, но и критически важных компонентов. Башкирские предприятия уже стали пионерами в этой области, первыми в стране запустив массовое серийное производство электродвигателей для БПЛА.

Тяжелый дрон «Кыш Бабай» и 10 тысяч аппаратов для передовой

За последние два года Башкирия отправила в зону проведения спецоперации более 10 тысяч дронов. Регион официально вошел в топ-3 рейтинга «дронофикации» субъектов России.

Одной из ключевых разработок стал тяжелый беспилотник, получивший название «Кыш Бабай». Инженеры уже провели успешные летные испытания аппарата, сейчас он передан военным и помогает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения. Помимо военной техники, в республике разрабатывают линейку гражданских беспилотников всех классов.

