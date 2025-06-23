В Башкирии решили сократить разрыв между городом и селом

Региональный Минсельхоз Башкирии подготовил проект обновления госпрограммы комплексного развития сельских территорий с амбициозными планами по сокращению разрыва в доходах между городом и деревней.
Новая редакция документа предусматривает рост среднемесячных доходов жителей сел до 80,5% от городского уровня к 2030 году. Это существенное повышение планки — действующая программа ставила скромную цель в 68,08%. Получается, что власти замахнулись на рост показателя сразу на 11,7 процентных пункта.
Помимо финансовых целей, обновленная программа корректирует и другие параметры развития села. Долю благоустроенного жилья планируется увеличить до 50% вместо нынешних 49,84%. Численность сельского населения предлагается зафиксировать на отметке 40,06% от общего числа жителей республики против прежнего ориентира в 38,04%.
Интересный поворот — от конкретных цифр по улучшению жилищных условий власти решили отказаться. Раньше обозначали создание условий для 102 семей, теперь говорят о возможностях для всех сельчан без ограничений. Аналогично поступили с показателями качества среды и инфраструктуры.
На реализацию программы в 2025 году республика рассчитывает получить из федерального бюджета 1,4 млрд рублей. Из этой суммы 646 млн направят на проекты по созданию современного облика сельских территорий. В прошлом году Башкирия привлекла на развитие села 1,5 млрд федеральных средств.
Текущая ситуация действительно требует кардинальных мер. По данным Башстата на начало 2024 года, сельское население составляет около 1,479 млн человек — порядка 40% от общего числа жителей республики. При этом средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2022 году едва превышала 35 тысяч рублей. За пять лет реализации программы с 2020 по 2024 годы совокупное финансирование составило около 9,4 млрд рублей, из которых более 5,35 млрд привлечено из федерального бюджета.