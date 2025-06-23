В Башкирии решили сократить разрыв между городом и селом

Региональный Минсельхоз Башкирии подготовил проект обновления госпрограммы комплексного развития сельских территорий с амбициозными планами по сокращению разрыва в доходах между городом и деревней.

Новая редакция документа предусматривает рост среднемесячных доходов жителей сел до 80,5% от городского уровня к 2030 году. Это существенное повышение планки — действующая программа ставила скромную цель в 68,08%. Получается, что власти замахнулись на рост показателя сразу на 11,7 процентных пункта.

Помимо финансовых целей, обновленная программа корректирует и другие параметры развития села. Долю благоустроенного жилья планируется увеличить до 50% вместо нынешних 49,84%. Численность сельского населения предлагается зафиксировать на отметке 40,06% от общего числа жителей республики против прежнего ориентира в 38,04%.

Интересный поворот — от конкретных цифр по улучшению жилищных условий власти решили отказаться. Раньше обозначали создание условий для 102 семей, теперь говорят о возможностях для всех сельчан без ограничений. Аналогично поступили с показателями качества среды и инфраструктуры.

На реализацию программы в 2025 году республика рассчитывает получить из федерального бюджета 1,4 млрд рублей. Из этой суммы 646 млн направят на проекты по созданию современного облика сельских территорий. В прошлом году Башкирия привлекла на развитие села 1,5 млрд федеральных средств.